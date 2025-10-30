Эталонная лицедейка

30 октября открывается 66-й Международный кинофестиваль в Салониках. Его центральным событием обещает стать ретроспектива выдающейся французской актрисы Изабель Юппер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обозреватель "Ъ" Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Обозреватель "Ъ" Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Юппер очень проста в общении и еще более проста внешне: ни косметики, ни прически, во всяком случае в первой половине дня. Ее стиль — антибуржуазность. Таков же ее образ жизни: Левый берег, гражданский брак, трое детей, ни штата прислуги, ни замашек дивы. А ведь ее сравнивали с непроницаемой Гретой Гарбо и даже стилизовали под легендарный образ немой звезды в фото- и видеоинсталляциях. Но Изабель Юппер умеет держать дистанцию, не нагнетая никакой таинственности. Про ее частную жизнь кое-что «всем известно»: муж и сестра — режиссеры, одна из дочерей — актриса (в одном из фильмов ретроспективы они выступают вдвоем), а вот про более личные вещи из нее не вытянешь ни слова.

Живая легенда, последняя «фам фаталь». И — безупречная профи, без устали работающая в кино и театре, даже на телевидении и, правда, в виде редчайшего исключения, в сериалах.

Ни дня простоя, полторы сотни киноролей, между которыми непостижимым образом остаются паузы для ярких театральных свершений у лучших режиссеров — Роберта Уилсона, Клода Режи, Люка Бонди, Кшиштофа Варликовского.

Она происходит из богатой буржуазной семьи, наполовину еврейской, уважавшей искусство, но не имевшей к нему отношения. В кино, а потом в консерваторию, где она училась актерской профессии, привело любопытство и желание познать что-то новое. По признанию Юппер окончательный выбор в пользу актерства решила ее экранная встреча с Татьяной Самойловой в фильме «Летят журавли». Покорила нервная эмоциональная сила, скрытая под внешней невозмутимостью. А ведь, если приглядеться, между актрисами, разными во всем, заметно некоторое внутреннее сходство.

Изабель — патентованная интеллектуалка: перевела на французский несколько древнегреческих трагедий и на равных провела беседу с философом Жаном Бодрийяром. Но опять же, в разговорах с журналистами не умничает: в этом я убедился по многим интервью, которые записывал с ней в течение 20 лет в разных городах и ситуациях. В Париже, Канне, Венеции, Берлине. Но также — в Петербурге и Москве.

В юности Юппер училась на факультете восточных языков, на русском отделении. Потом тяга к лицедейству пересилила. Но интерес к России остался; она не раз приезжала сюда — сниматься или представлять свои работы, не только кинороли, но и фотографии.

В 2008 году в московском Манеже прошла фотовыставка «Женщина с многими лицами». Среди авторов показанных там работ — Картье-Брессон, Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Беттина Реймс, Доминик Иссерман, Нан Голдин. Цвет современного фотоискусства, обретшего в Юппер идеальную модель.

В кинематографе — та же история. Клод Шаброль, Бертран Блие, Бертран Тавернье, Джозеф Лоузи, Майкл Чимино, Морис Пиала, Мауро Болоньини, Марко Феррери, Жан-Люк Годар, Анджей Вайда, Андре Тешине, Клер Дени, Михаэль Ханеке, Пол Верховен, Нил Джордан, Игорь Минаев, Йоаким Триер, Хон Сан-су — такова далеко не полная «бальная книжка» ее режиссеров. Список наград Юппер тоже может утомить, и соответствующие статуэтки — «Золотой глобус», «Сезары», берлинские «Медведи», каннские и венецианские призы — ей уже просто некуда ставить. Номинаций не счесть, включая оскаровскую. Юппер оставила далеко позади всех актрис мира и окрестностей по числу фильмов с ее участием в официальной программе Каннского фестиваля: в свое время кто-то подсчитал, что их 16, но на сегодняшний день уже наверняка больше.

Она создала свой эталон профессионального совершенства. Ее многие считают великой и даже величайшей актрисой в современном кино. Основания — роли Юппер в «Виолетте Нозьер», «Лулу», «Форели», «Церемонии», «Пианистке», «Белом материале» и других выдающихся фильмах, включая виртуозную провокативную работу в картине с символическим названием «Она». Эти и другие роли актрисы не просто эпатажны, они бесстрашны. Юппер без стеснения представала обнаженной, воплощалась в проституток, убийц, садомазохисток, фетишисток и наркоманок. Но при этом ее героини — не фрики, а живые женщины, травмированные жизнью, переживающие боль, страдание, депрессию и гнет среды, непокорные, протестующие, они противопоставляют жестокому миру ответную агрессию, иногда — «революционный пыл». Даже когда выглядят исчадиями ада, они все равно прекрасны. И это тот самый ад, который существует внутри каждого.

Юппер разводит на максимальную дистанцию себя и своих героинь, предпочитая самовыражению игру и перевоплощение.

Как-то она сказала, что умных героинь играть труднее, но интереснее. И ни одну из тех, кого изобразила актриса, не назовешь дурой. Но, как ни странно, образы интеллектуалок в чистом виде даются Изабель хуже. Хотя виновата тут не столько она, сколько стереотипно мыслящие постановщики. Вот, например, в фильме Мии Хансен-Лев «Будущее» актриса воплощается в учительницу философии, пропитанную идеями Адорно, но вынужденную заниматься проблемами оставшейся ей в наследство от матери кошки. Мило, порой смешно, но не более того. Зато у Франсуа Озона в «8 женщинах» и «Моем преступлении» она дала мастер-класс высокого комедийного искусства (во втором фильме сыграла искрометную пародию на Сару Бернар).

Изабель родилась 16 марта, но ничего общего не имеет со знаком Рыбы. Ни мечтательности, ни слабости, ни романтизма — хотя все это прекрасно умеет сыграть. Ее натура — это разум, жесть, железная логика, сила воли. Это она опровергает биологические законы: с возрастом не иссякают ни талант, ни энергия, не сужается диапазон ролей, а ее внешность волшебным образом сохраняет упругость и хрупкость. Маленькая женщина ростом 157 см полна колоссальной внутренней силы.

Больше всего о ней мне рассказала ситуация, которую сегодня трудно представить: Изабель произвела выстрел из пушки в Петропавловской крепости — ритуал фестиваля «Послание к человеку».

Мне поручили сопроводить ее подъем по ступеням Нарышкина бастиона — а это, прямо скажем, не каннская лестница. Налетел свирепый ветер, нависла дождевая туча, тоненькую, невесомую Изабель, казалось, вот-вот сдунет. Но не на ту напали. Она внимательно выслушала инструктаж симпатичного офицера и, следуя его указаниям, пальнула так, что я на полчаса оглох, забыв впопыхах надеть защитные наушники. Это был сентябрь 2016 года.

Я не раз представлял Изабель перед показами ее фильмов и вел с ней пресс-конференции. На одной из них журналист задал актрисе наивный, но не лишенный нахальства вопрос: «Как вам удается на протяжении 50 лет так хорошо выглядеть?» Каков вопрос — таков ответ: «Потому что я — очень хороший человек».

И я уверен: так оно и есть.

Андрей Плахов