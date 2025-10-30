Инсайды по поводу назначения в московский «Спартак» нового главного тренера появляются каждый день. В этот раз источники сообщают, что красно-белым предложили Марцела Личку, который уже работал в РПЛ с «Оренбургом» и «Динамо». 29 октября чешского наставника уволили из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» после восьми поражений в 10 матчах. Стоит ли ждать перестановок на тренерском мостике «Спартака» в ближайшее время? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак»

Казалось, что песня Деяна Станковича в «Спартаке» спета. Сербские СМИ уже представляли его как основного претендента на пост главного тренера своей национальной сборной, а российские спортивные издания обсуждали возможности испанца Луиса Гарсии, который вроде как должен был возглавить народную команду. Станкович при этом вел себя так, словно оставаться в нашей стране не планирует.

Он даже заявлял, что его не любят, потому что он не русский, но потом вдруг замолчал. Сейчас риторика серба изменилась, а футбольный агент Тимур Гурцкая уверяет, что поиски нового тренера «Спартака», по крайней мере официально, закончились: «Складывается впечатление, что наступило затишье после урагана.

Станкович — тренер "Спартака". По крайней мере, публично нового наставника они больше не ищут».

Но все знают, с какой скоростью меняется ситуация в красно-белом клубе. И что будет после матча «Краснодар»—«Спартак», который запланирован на 2 ноября, предсказать нереально. Но нынешнее решение руководства понять можно, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Лучше это сделать в конце осеннего периода, когда будет много времени для того, чтобы тренер мог провести сборы. Снять наставника легко, но главный вопрос, кого назначить».

Найти тренера в нынешней ситуации действительно непросто. Российских наставников красно-белые не рассматривают, а достойные иностранцы, готовые сейчас приехать в Россию, — редкость. Если уж совет директоров Луиса Гарсию забраковал, то рассматривать вариант с Марцелом Личкой, особенно после его провала в Турции, при всем уважении, вряд ли стоит. Так что Станкович может и остаться, если, конечно, не появится кандидатура, которая всех устроит. С игроками, которые собраны в «Спартаке», можно добиться результата, уверен бывший владелец клуба Андрей Червиченко: «Команда сейчас очень хорошо укомплектована. Есть отличные игроки, многие проблемы решены. На любые позиции есть достойный выбор.

Все это просто нужно собрать в один работающий ударный механизм. А при Станковиче команда похожа на балалайку: то быстро заиграют, то медленно, то перекатами, то переливами, то вообще фальшивят».

Но вполне возможно, дело совсем не в тренере. Еще одну проблему красно-белого клуба обозначил футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Наибольшая проблема "Спартака" — чересчур большое количество трансферов. И все туда приходят наживаться на этом. Было бы меньше трансферов, "Спартак" уже давным-давно мог стать чемпионом».

Но в нынешнем сезоне в чемпионство «Спартака» мало кто верит. И в ближайшие несколько недель будет понятно, правильно сделало руководство команды, оставив Станковича, или нет. Ведь кроме «Краснодара», до зимней паузы красно-белых ждет «Ахмат» Станислава Черчесова, ЦСКА, «Балтика» и «Динамо».

Владимир Осипов