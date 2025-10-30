Семья пропавшего в Турции пловца Свечникова объявила награду за информацию о нем

Семья пропавшего во время заплыва через Босфор Николая Свечникова объявила награду в 500 тыс. лир (около 950 тыс. руб.) за данные о его местонахождении. Об этом ТАСС рассказала родственница супруги Свечникова Алена Караман.

Николай Свечников пропал 24 августа в Турции, во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В заплыве на 6,5 км участвовали почти 3 тыс. человек. После завершения состязания господин Свечников на связь не вышел.

К поискам пловца привлекали вертолеты и дайверов. Турецкие СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что последний сигнал с трекера пловца был получен на прыжковой платформе, в начале заплыва, но на финишной прямой никаких сигналов не поступало. Родственники Николая Свечникова намерены подать судебный иск против организаторов соревнования, которых они обвиняют в халатности.

Полина Мотызлевская