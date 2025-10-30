ТАСС: задержаны подрядчики по делу о хищениях при ремонте Московского метро

Силовики задержали фигурантов по уголовному делу о масштабных хищениях в Московском метро во время ремонтных и строительных работ, проходивших в период с 2021 по 2024 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники из правоохранительных органов и силовых структур.

«Дело возбуждено по факту дачи взятки руководителю проектно-сметного управления ГУП "Московский метрополитен" за утверждение им расценок на ремонтные работы на объектах метрополитена с незаконным применением повышающего коэффициента, что, по данным следствия, позволило завысить стоимость работ в два раза»,— сообщил собеседник агентства.

Основанием для проверки, после которой было возбуждено уголовное дело, стало заявление одного из чиновников в правоохранительные органы, заявил собеседник. Он отметил, что уголовное дело заведено по налоговым нарушениям в ходе работ в метрополитене, «само метро ни при чем».

Как ранее писал «Ъ», в октябре 2024 года в отношении первого заместителя начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Дощатого было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, получении и даче взятки в особо крупном размере. Речь шла о незаконной реализации контракта на поставку продукции для строительства новых веток метро и реконструкции старых.

