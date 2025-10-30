Швейцария присоединилась к некоторым санкциям против РФ из 18-го пакета ЕС

Швейцария приняла дополнительные меры из 18-го пакета санкций Евросоюза против России, а также присоединилась к ограничениям ЕС против Белоруссии. Об этом сообщили на сайте правительства страны. Меры касаются торговли, энергетического и финансового секторов.

В пресс-релизе отметили, что Швейцария ужесточит экспортные ограничения на товары, которые «могут укрепить российскую промышленность и способствовать военно-техническому развитию России». Под такие ограничения попали химические компоненты для топлива, некоторые металлы и пластмассы. Страна также запретила транзакции еще с 22 российскими банками, ограничила любые операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Среди ограничений в энергетическом секторе Швейцария запретила импорт нефтепродуктов из российского сырья в третьи страны, за исключением Канады, Норвегии, Великобритании и США. Страна вводит запрет на транзакции по «Северному потоку-1» и «Северному потоку-2». Кроме того, Швейцария не будет признавать арбитражные решения по санкциям, если они вынесены за пределами страны или Европейской экономической зоны.

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций 18 июля. В него вошли запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья, а также прямые санкции против индийского НПЗ «Вадинар», ограничения для 22 российских банков и РФПИ, полный запрет на любые транзакции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2».