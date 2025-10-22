Главврачу не дали посадку

Бывший главврач Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ульяновска Илья Мидленко, признанный виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении посадочной площадки для вертолетов санавиации, лишенный права занимать госдолжности, настаивает на своей полной невиновности и требует отмены приговора в кассационной инстанции. Прокуратура Ульяновской области, напротив, настаивает на более жестком наказании. Кроме того, прокуратура добилась в суде взыскания с экс-главврача суммы нанесенного ущерба — 3,2 млн руб. Адвокат осужденного заявляет, что только профессиональная экспертиза может сказать, насколько главврач оказался неправ в авиационных вопросах, но экспертиза судом не проводилась.

На следующей неделе, 28 октября, Шестой кассационный суд должен будет рассматривать кассационную жалобу бывшего главврача ЦГКБ Ульяновска Ильи Мидленко на приговор Заволжского районного суда Ульяновска, признавшего экс-главврача виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении на территории больницы посадочной площадки для вертолетов санавиации (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Кассационное представление направила и прокуратура Ульяновской области, следует из информации сайта суда.

Резонансное дело о вертолетной посадочной площадке для санавиации было возбуждено на основании данных прокурорской проверки, проведенной после жалобы в надзорное ведомство нового главврача ЦГКБ на возникший дефект площадки и неустранение его подрядчиком. Прокуратура пришла к выводу, что площадку там вообще нельзя было размещать, а виноват в ситуации предыдущий главврач. В марте 2025 года дело передали в суд.

Площадка строилась по поручению регионального минздрава. Следствие пришло к выводу, что возведение площадки было начато «без получения разрешения на строительство, без госэкспертизы и инженерных изысканий», а место под площадку было выбрано неправильно: часть ее оказалась в охранной зоне теплосетей, еще часть — над подземными коммуникациями, что в дальнейшем привело к провалу асфальта на краю площадки. Кроме того, следствие указывает на наличие препятствий на недопустимом расстоянии, в частности, фонарного столба. Отмечалось, что главврач знал об этих несоответствиях, но «из карьерных побуждений» скрыл эту информацию от минздрава, а также «самовольно» изменил в документах назначение площадки с «вертолетной» на «посадочную», что позволило уйти от ряда требований. Общий ущерб, по данным следствия, составил 3,4 млн руб. (стоимость всех работ).

Илья Мидленко вину не признал, суду заявил, что место под размещение площадки определял представитель регионального минздрава совместно с представителем Росавиации, региональный минстрой давал ответ, что по Градостроительному кодексу площадка не является объектом капстроительства, а значит, госэкпертиза и разрешение не требуются. Размещение площадки, по его словам, было согласовано с УМУП «Городская теплосеть», «его рекомендации выполнены». Он также обратил внимание на неправильность терминологии обвинения, поскольку «вертолетная площадка» и «посадочная площадка» — синонимы, но площадка не является вертодромом, к которому предъявляются другие требования (в России, согласно госреестру, только пять вертодромов, имеющих соответствующую инфраструктуру.— “Ъ”). Кроме того, экс-главврач пояснял, что после окончания строительства представители авиакомпании, выполняющей полеты санавиации, признали площадку годной, и затем еще в течение двух лет вертолеты «Ансат», выполняя санзадания, совершали посадки на этой площадке без замечаний. По его словам, провал находился не в зоне посадки, а на краю зоны безопасности и на надежность площадки не влиял, арбитражный суд по иску ЦГКБ признал вину подрядчика в провале и предписал устранить недостатки, что и было сделано.

Представитель госавианадзора суду пояснил, что размещение площадки в охранной зоне теплосетей и над подземными коммуникациями на ее параметры не влияет, и площадка уже сейчас может принимать вертолеты меньшей размерности, а для посадки «Ансата» рекомендуется убрать дополнительные препятствия, такие как фонарный столб.

Стоит отметить, что, согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП), для вертолетов типа «Ансат» зона захода на посадку и взлета (FATO) должна быть не менее D — длины фюзеляжа вертолета с вращающимися винтами (для «Ансата» D=13,59 м), а зона безопасности — не менее 2D (27,18 м). Фактические замеры по Yandex.maps показывают, что посадочная площадка отвечает этим требованиям, и даже упомянутые фонарные столбы находятся на допустимом расстоянии.

Защита Ильи Мидленко настаивала на необходимости проведения профессиональной экспертизы соответствия посадочной площадки требованиям ФАП, однако суд в этом отказал.

Обвинение требовало назначить Илье Мидленко наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении. Согласившись с доводами прокурора, суд приговорил экс-главврача к запрету занимать руководящие должности на госслужбе сроком на три года, апелляционная инстанция согласилась с решением, но сократила срок запрета до двух с половиной лет.

Сразу после решения райсуда региональный минздрав уволил Илью Мидленко с должности главврача районной больницы «по инициативе работодателя» (хотя должность главврача не относится к госдолжности). Вскоре, в июле этого года, облпрокуратура направила в суд иск о взыскании с Ильи Мидленко в бюджет ущерба, нанесенного минздраву, и 12 сентября суд принял решение о взыскании 3,2 млн руб. с бывшего главврача.

Илья Мидленко в беседе с «Ъ» отметил, что настаивает на своей полной невиновности, и это для него «принципиальный вопрос, вопрос чести». «А реальный ущерб региональному минздраву сейчас наносится тем, что до сих пор посадочная площадка не работает по неизвестным причинам, хотя дефект на ней давно устранен и специалисты признают ее полную пригодность»,— заметил экс-глава ЦГКБ.

Пилоты вертолетов «Ансат», ранее выполнявшие посадку по санзаданиям на площадку ЦГКБ, сказали «Ъ», что у них «претензий к площадке нет», «она нормальная, в других регионах есть хуже, есть лучше».

В кассационной жалобе Илья Мидленко настаивает на оправдательном приговоре, повторяя уже заявленные в райсуде аргументы и отмечая, что следствие и суд свои выводы делали в большей части на показаниях свидетелей, не имеющих специальных познаний в области строительства и авиации. Он также приложил заключение действительного члена СРО судебных экспертов Евгения Валишина, который, исследовав все обстоятельства и документы по вертолетной площадке, пришел к выводу, что после устранения дефектов посадочная площадка пригодна к приемке вертолетов.

В прокуратуре Ульяновской области «Ъ» сказали, что в кассационном представлении ведомство настаивает на более жестком приговоре, «поскольку наказание в виде лишения права занимать определенные должности является несоразмерным содеянному».

В региональном минздраве не исключают возможность дальнейшего функционирования площадки, но отмечают, что ждут заключения транспортной прокуратуры.

Адвокат Ильи Мидленко Владимир Бердников заявил «Ъ», что выводы суда нельзя считать законными, поскольку в таком специфическом деле только «профессиональная экспертиза может показать, прав или неправ был главврач, решая авиационные вопросы».

«Точку в таком деле может поставить только суд. Но заключение на соответствие принятого решения требованиям Федеральных авиационных правил должны дать эксперты, представители профессионального сообщества, которые знают нормативную базу и ее правоприменение»,— сказал «Ъ» глава аналитической службы отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

