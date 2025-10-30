В Екатеринбурге откроется ресторан русской кухни «Голубчик» в Доме Сапожникова

В Доме купца Сапожникова на ул. Горького, 49 в Екатеринбурге в ноябре рестораторы Ульяна и Виктор Новиковы откроют ресторан русской кухни «Голубчик», сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Брусника». Средний чек в ресторане составит 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Максим Лоскутов / «Брусника» Фото: Максим Лоскутов / «Брусника» Фото: Максим Лоскутов / «Брусника» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Максим Лоскутов / «Брусника» Фото: Максим Лоскутов / «Брусника» Фото: Максим Лоскутов / «Брусника»

Застройщик занимался реставрацией здания. Главной сложностью при реставрации Дома Сапожникова стали размеры и количество инженерных коммуникаций — чтобы они не занимали потолок, их вывели в цоколь и на чердак. «Здание небольшое, всего 220 кв. м, и разместить в нем городской ресторан получилось благодаря изначальной планировке. Все вспомогательные помещения были вынесены в кирпичный пристрой: это деление на парадную и хозчасть сохранилось и сегодня»,— рассказала реставратор «Брусники» Светлана Малевич.

Шесть залов ресторана рассчитаны на 68 мест. Интерьеры представляют собой новое прочтение русскости без музейной стерильности и сказочности. Винтажная мебель соседствует с современной, а мотивы народного искусства сочетаются с храмовой эстетикой. Реализовало идею дизайн-бюро Анны Шабинской, при этом образы для концепции рестораторы почерпнули из поездки по городам центральной России. В теплое время года на улице будет работать летняя веранда.

Архитектура открытой кухни «Голубчика» вдохновлена деревенской избой и русским теремом. Шеф-поваром ресторана стал Александр Кущ — по его словам, русская кухня является одной из самых сложных и многогранных. «В России любят молочное, поэтому мы сами делаем сливочное масло, кефир, сметану, молодой сыр. Кроме того, к открытию ресторана мы готовим аутентичные хлеба — гречневый, с квашенной капустой, с солеными груздями — которые сами печем»,— сообщил шеф-повар.

Напомним, в 2022 году «Брусника» отремонтировала фасад Дома Сапожникова. Работы по реставрации полностью завершились в этом году.

Ирина Пичурина