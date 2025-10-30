В Бурятии будут выплачивать по 10 тыс. рублей за сообщения о поджигателях леса

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о вознаграждениях за достоверные сообщения о виновниках лесных пожаров. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, вознаграждение установлено в размере 10 тыс. руб.

Передать информацию о поджигателях можно в полицию, МЧС, Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ), Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Для получения вознаграждения необходимо написать заявление в РАЛХ с приложением копий паспорта, СНИЛС, ИНН и указанием банковских реквизитов.

21 октября Алексей Цыденов заявлял об аналогичной инициативе — по введению в республике правового механизма, позволяющего выплачивать вознаграждение людям за сообщения в полицию о факте управления автомобилем пьяным водителем. Размер премии в этом случае составляет 5 тыс. руб.

Влад Никифоров, Иркутск