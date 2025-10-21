Жителям Бурятии будут платить за сообщения о пьяных водителях

Министерство транспорта Бурятии разрабатывает инициативу по введению в республике правового механизма, позволяющего выплачивать вознаграждение людям за сообщения в полицию о факте управления автомобилем пьяным водителем. Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале, размер премии составит 5 тыс. руб.

По информации главы республики, соответствующий нормативно-правовой акт «уже готовится», а подобная практика существует в ряде российских регионов, в частности, в республиках Алтай и Коми, а также в Мурманской и Амурской областях. Цель инициативы — «убрать с дорог пьяных и защитить людей».

Господин Цыденов также привел статистические данные, согласно которым в 2024 году в Бурятии совершено 201 ДТП водителями в состоянии опьянения, погибло 54 человека, еще 247 получили ранения. По информации главы Бурятии, «это почти половина от всех жертв на дорогах».

Влад Никифоров, Иркутск