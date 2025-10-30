В Италии заблокировали проект строительства моста между Сицилией и материком

Итальянская Счетная палата заблокировала проект строительства моста между Сицилией и материком. Этот проект, стоимость которого оценивается в €13,5 млрд, был одобрен итальянским правительством в августе. Однако теперь Счетная палата заблокировала его — в течение 30 дней она должна представить подробное обоснование своего решения.

Строительство моста, который должен был стать самым длинным однопролетным мостом в мире (3,6 км), является важным проектом для правительства Джорджи Мелони. Она сама уже назвала решение Счетной палаты «актом вторжения» в решения правительства и парламента и заявила, что это не остановит проект. Министр транспорта Италии Маттео Сальвини — один из главных сторонников строительства моста — заявил, что решение Счетной палаты «наносит ущерб» стране и является «политически мотивированным».

Как пишет Bloomberg, теперь правительство может либо внести в проект изменения и снова предложить его на рассмотрение Счетной палаты, либо потребовать от нее пересмотреть решение и дать предварительное разрешение, несмотря на претензии к проекту. Однако в этом случае все возможные риски возьмет на себя правительство. Ранее Счетная палата требовала от правительства более подробной информации о возможном воздействии проекта на окружающую среду, а также о некоторых его юридических аспектах. Оппозиционная Демократическая партия Италии ранее называла проект «колоссальным расточительством» бюджета.

Яна Рождественская