Турция подтвердила планы по запуску первого энергоблока АЭС «Аккую» в 2026 году

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что к 2050 году страна рассчитывает получить мощности в размере 20 гигаватт атомной энергии. Для этого планируется построить крупные энергоблоки АЭС и модульные реакторы. Он подтвердил, что в 2026 году должны запустить производство электричества на первом блоке АЭС «Аккую», строительство которой ведется вместе с Россией.

Господин Байрактар отметил, что АЭС «Аккую» — крупнейший энергетический проект Турции. Министр рассказал, что сотрудничество Турции с Россией в атомной энергетике не ограничивается только этим проектом. «У нас стратегическое, многоплановое и долгосрочное сотрудничество, оно включает и технологическую трансформацию, подготовку специалистов и развитие промышленности»,— сообщил он на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле (цитата по ТАСС).

«Аккую» будет состоять из четырех энергоблоков, строят АЭС с 2018 года. Создание проекта полностью финансируется российской стороной: госкорпорация «Росатом» владеет 100% долей в проекте, стоимость которого оценивают в $20 млрд. Первый блок АЭС «Аккую» мощностью 4,8 гигаватт сейчас проходит испытания. Межправительственное соглашение о строительстве АЭС предусматривает возможность продажи 49% доли в проекте. В июле «Росатом» сообщал, что обсуждает продажу доли, но кто может выступить покупателем, не уточнялось.