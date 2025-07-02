«Росатом» ищет покупателей на 49% турецкой АЭС «Аккую»

Межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Аккую» в Турции предусматривает возможность продажи 49% доли в проекте, заявили в «Росатоме». Так в госкорпорации прокомментировали информацию о Bloomberg о ведении переговоров о продаже доли АЭС иностранным инвесторам.

Председатель совета директоров «Аккую нуклеар» (предприятие «Росатома») Антон Дедусенко заявил агентству, что переговоры ведутся с как с турецкими, так и иностранными инвесторами. Bloomberg отмечает, что при реализации проекта возникли задержки и проблемы финансирования, потому что иностранные банки опасаются штрафных санкций со стороны США. Это вынуждает Турцию и Россию искать альтернативные способы оплаты строительства, включая своповые поставки природного газа.

Первый блок станции мощностью 4,8 гигаватт в настоящее время проходит испытания. Ожидается, что он начнет подавать электроэнергию в 2026 году. «Есть много способов доставить сюда деньги,— добавил господин Дедусенко. — Мы можем доставить российские рубли, турецкие лиры».

«Росатом» подтвердил, что обсуждает пролажу доли, но подробности не привел. «Мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями,— заявили ТАСС в «Росатоме». — Выбор потенциальных партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной».

В 2017 году «Росатом» планировал продать 49% в «Аккую» турецким инвесторам для снижения рисков и финансовой нагрузки. Корпорация объявила о подписании term sheet с консорциумом Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat, но стороны так и не договорились по коммерческим вопросам. Другим возможным партнером называли госхолдинг EUAS, претендовавший на 10% в проекте.