На Дону количество коррупционных дел увеличилось на 66% с начала 2025 года

За девять месяцев 2025 года в Ростовской области возбуждено 389 уголовных дел коррупционной направленности — на 66% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления Галину Гагалаеву.

По словам госпожи Гагалаевой, несмотря на общий рост числа дел, в строительной отрасли к ответственности привлечен только один чиновник, в сфере ЖКХ — три. Представитель СУ СК РФ привела пример успешной работы следствия — дело бывшего главного архитектора Азова, которая получила семь лет лишения свободы за требование трех млн. руб. и ремонта в квартире матери.

Бизнес-омбудсмен Ростовской области Олег Дереза объясняет снижение коррупционных рисков в строительной отрасли системными изменениями. «Полномочия по выдаче разрешений на строительство перешли от муниципалитетов к областному министерству строительства. Процедура проверки документов для застройщиков стала комплексной и прозрачной»,— пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Валентина Любашенко