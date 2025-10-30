Вице-премьером в Забайкалье стал бывший замглавы Минвостокразвития

Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края, курирующим экономический блок, назначен Павел Волков. Ранее он работал в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Распоряжение о его назначении опубликовано на официальном портале правительства Забайкалья.

Павел Волков родился в 1972 году в Москве. Окончил Российскую госакадемию физической культуры по специальности «тренер по виду спорта — преподаватель физической культуры», а также МГУ имени Ломоносова по специальности «юриспруденция». С 1998 по 2013 год работал на различных должностях в структуре Министерства экономического развития и торговли РФ. С 2013 по 2016 год работал советником министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. С 2016 по 2024 год занимал должность статс-секретаря — заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

10 июня этого года губернатор Забайкалья Александр Осипов расформировал краевое правительство, объяснив это решение фактами заморозки выплат семьям погибших участников специальной военной операции, которые вскрылись в ходе визита в регион генпрокурора Игоря Краснова. С этого времени все министры и вице-премьеры оставались в статусе исполняющих обязанности до кадровых решений, которые принимает межведомственная комиссия с участием прокуратуры Забайкалья. Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Губернатор Забайкалья нашел крайних».

Влад Никифоров, Иркутск