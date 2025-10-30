Уровень заболеваемости ОРВИ в Ростовской области не превышает норму

В Ростовской области на 43-й неделе 2025 года уровень заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом не превышает пороговых значений. Данные еженедельного мониторинга опубликовала пресс-служба регионального требования Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в структуре циркулирующих возбудителей преобладают респираторные вирусы негриппозной природы — аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. В то же время в области продолжается предсезонная вакцинация против гриппа. По состоянию на 23 октября прививку получили более 1,3 тыс. человек, что составляет 32,9% от численности населения региона. У привитых граждан не зарегистрировано неблагоприятных реакций или осложнений после иммунизации.

«Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Так как ранее штаммы, включенные в вакцины, не имели активной циркуляции на территории Российской Федерации, в том числе Ростовской области, именно поэтому профилактическая иммунизация необходима», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Константин Соловьев