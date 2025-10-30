Ростовская область превысила план цифрового развития в 1,6 раза в 2025 году
Цифровая зрелость Ростовской области достигла 61,3 пункта по итогам третьего квартала 2025 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на региональное министерство цифрового развития.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, в конце 2024 года правительство области оценивало уровень цифрового развития региона в 94 пункта. Однако из-за изменений состава отраслевых индикаторов и методики расчета показателя цифровой зрелости государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение и образование, плановое значение на 2025 год установили в размере 38,8 пункта.
«Ключевой фактор, влияющий на изменение уровня — это своевременная реализация мероприятий, направленных на достижение индикаторов показателя по всем отраслям. Рост показателя происходит только тогда, когда каждый ответственный орган власти обеспечивает положительную динамику по своим отраслевым индикаторам»,— пояснили в региональном минцифры.
Согласно отчету о реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2024 год, достичь 100 пунктов цифровой зрелости региона планируется к 2030 году.