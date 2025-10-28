В Екатеринбурге изменится движение четырех трамваев с 1 ноября

В Екатеринбурге с 1 ноября по 5 ноября закроют движение трамваев на перекрестке улиц Старых Большевиков и Краснофлотцев на участке от остановки «Педагогический университет» до конечных станций «Эльмаш» и «Фрезеровщиков», сообщили в мэрии. АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» будет проводить ремонт теплосетей.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В связи с этим, трамваи маршрутов №2, №7, №14 и №24 будут следовать по следующим маршрутам:

№ 2: ВИЗ – Красноуральская – Татищева – проспект Ленина – Луначарского – Северное депо;

№ 7: 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Северное депо;

№ 14: Керамическая – Новосибирская – Ферганская – Титова – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Космонавтов – Машиностроителей – площадь Первой Пятилетки;

№ 24: 7 Ключей – Техническая – Бебеля – Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Северное депо.

Полина Бабинцева