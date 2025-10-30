Правительство отсрочило уплату акциза на жидкую сталь для металлургов

Правительство России утвердило отсрочку по уплате акциза на жидкую сталь до 1 декабря для предприятий отрасли черной металлургии. До этого срока металлурги также смогут заплатить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду, сообщили в пресс-службе правительства.

Речь идет о налогах, которые металлурги должны были уплатить с сентября по ноябрь. В пресс-службе отметили, что такая мера поможет металлургическим предприятиям «высвободить оборотные средства» для инвестиций и поддержки собственной деятельности. Соответствующее постановление подписано 29 октября, оно вступает в силу с сегодняшнего дня.

В России акциз на сталь вступил в силу с января. Он пришел на смену действовавшим экспортным пошлинам. Сейчас ставка акциза составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в портах Черного моря. Если рублевая цена сляба ниже 30 тыс. руб. за тонну, акциз не взимается.

Смягчение нагрузки от акциза на жидкую сталь обсуждалось как мера поддержки металлургов на заседании соответствующей правительственной подкомиссии в конце августа. Отраслевая ассоциация черной металлургии «Русская сталь» обратилась в Минфин и Минпромторг с просьбой перенести сроки выплаты страховых взносов с возможностью постепенной уплаты в первой половине 2026 года. Экономия на процентах по привлекаемым кредитам при этом оценивается в 1,19 млрд руб.

