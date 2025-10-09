В домнах плавятся платежи

Помимо отсрочки на уплату акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду металлурги пытаются добиться от регулятора иных налоговых льгот. Так, отраслевая ассоциация черной металлургии «Русская сталь» просит Минфин и Минпромторг перенести сроки выплаты страховых взносов с возможностью постепенной уплаты в первой половине 2026 года. Экономия на процентах по привлекаемым кредитам при этом оценивается в 1,19 млрд руб.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отраслевая ассоциация черной металлургии «Русская сталь» попросила Минфин и Минпромторг продлить до 30 декабря 2025 года сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду, а также перенести сроки уплаты налогов и страховых взносов с возможностью их постепенной уплаты в первой половине 2026 года. Кроме того, объединение просит не применять предусмотренные Налоговым кодексом способы исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов в отношении задолженности, сформированной на 1 августа.

Предложения описаны в сентябрьском письме ассоциации министрам Антону Силуанову и Антону Алиханову, с которым ознакомился “Ъ”. Содержание подтвердили собеседники в двух крупных металлургических компаниях. В Минпромторге и Минфине не ответили на вопросы.

Как отмечается в обращении «Русской стали», отдельным компаниям данные меры поддержки крайне важны для недопущения задержки выплаты зарплаты и других обязательных платежей. Остальным, говорится в письме, это позволит снизить затраты на обслуживание кредитов и направить средства на покрытие дефицита финансирования текущей и инвестиционной деятельности. Экономия для отрасли на процентах по привлекаемым кредитам от отсрочки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до конца 2025 года оценивается в обращении в 1,04 млрд руб., от отсрочки выплаты страховых взносов — в 1,19 млрд руб.

Пока правительство решило только предоставить металлургам отсрочку на уплату акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до 1 декабря 2025 года, сообщил 7 октября замглавы Минфина Алексей Сазанов. Копия проекта соответствующего постановления есть у “Ъ”. Отсрочка касается платежей со сроками с сентября по ноябрь включительно. Это позволит заинтересованным лицам высвободить средства для преодоления последствий сложившейся ситуации, сказано в пояснительной записке.

«Русская сталь» в своем письме отмечает, что в 2024 году экспорт металлургической продукции упал на 7,9% год к году и на 35% к 2021 году, до 20 млн тонн, а высокая ключевая ставка и прекращение программ массовой льготной ипотеки привели к снижению внутреннего потребления стали на 5,6%. Производство проката в РФ снизилось за прошлый год на 6,4%, к 2021 году — на 13%, до 61 млн тонн. В 2025 году внутренний спрос на сталь может сократиться на 12% из-за давления высоких процентных ставок, спада в строительстве и машиностроении и сдвига вправо инфраструктурных проектов в энергетике, прогнозирует «Русская сталь». При этом, отмечается в обращении, металлургические компании испытывают трудности с кредитованием инвестиционных проектов, что ведет к риску замораживания или отказа от некоторых из них.

Отсрочка по акцизу на жидкую сталь и НДПИ рассматривается как важная, но недостаточная мера. Она обеспечивает временное облегчение и поддерживает рентабельность на уровне 2–5% по EBITDA, но не решает структурные проблемы отрасли, такие как падение спроса, рост издержек из-за высоких кредитных ставок и сильная конкуренция со стороны зарубежных производителей, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. В случае предоставления металлургам отсрочки по страховым платежам экономия для отрасли может составить до 4% от выручки крупнейших игроков, что соответствует эффекту отсрочки по акцизу на жидкую сталь, подсчитывает эксперт. По словам господина Орехова, такой шаг высвобождает оборотные средства, снижая нагрузку во время неблагоприятной рыночной конъюнктуры, упрощая обслуживание долга и позволяя компаниям поддерживать финансовую устойчивость.

Речь идет об обязательных отчислениях в Социальный фонд и подобных платежах, поясняет директор департамента по страхованию имущественных рисков «РЕСО-Гарантии» Мария Барсова. «Если говорить о наших клиентах—металлургических компаниях, то все предусмотренные договором обязательства они выполняют вовремя»,— добавляет она.

Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Олег Емельченков считает, что одной из мер господдержки металлургической отрасли может стать введение понижающих коэффициентов на перевозку железорудного сырья, коксующегося угля и металлопродукции либо мораторий на индексацию тарифов. Но ключевое значение, по его словам, имеет поддержка строительной отрасли. По оценкам «Русской стали», около 70% потребления металла в России приходится на строительную отрасль. «Без активного госзаказа и программ поддержки жилищного и инфраструктурного строительства часть металлургов не сможет выжить в условиях сужающегося рынка»,— говорит господин Емельченков.

Полина Трифонова, Юлия Пославская