Если друг показался вдруг

Приволжский районный суд Казани удовлетворил ходатайство прокурора Татарстана Альберта Суяргулова об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении бывшего начальника следственного отдела СУ СКР по Приволжскому району Эдуарда Закирова и его подчиненного Евгения Скрипникова. Прокурор указал на «дружеские отношения» обвиняемых с судьями. Арест фигурантам продлили на три месяца, несмотря на просьбы об изменении меры пресечения. Эксперты отмечают, что простых ссылок на «дружеские отношения» недостаточно для изменения подсудности. Суды регулярно отклоняют такие требования при отсутствии конкретных доказательств.

Дело экс-силовиков Закирова (справа) и Скрипникова (слева) направили в Верховный суд Татарстана

Фото: Анар Зейналов, Коммерсантъ Дело экс-силовиков Закирова (справа) и Скрипникова (слева) направили в Верховный суд Татарстана

Фото: Анар Зейналов, Коммерсантъ

Сегодня Приволжский районный суд Казани рассмотрел ходатайство прокурора Татарстана Альберта Суяргулова об изменении территориальной подсудности уголовного дела бывшего начальника следственного отдела СУ СКР по Приволжскому району Эдуарда Закирова и следователя Евгения Скрипникова.

Представитель гособвинения поддержал ходатайство прокурора республики, мотивируя тем, что у фигурантов дела «имеются дружеские отношения с судьями» Приволжского суда. Прежнее место работы обвиняемых в следственном отделе по Приволжскому району, по мнению стороны обвинения, «создает широкие связи среди сотрудников суда».

«Считаю, что оснований менять территориальность нет. Сказано, что у меня дружеские отношения с Приволжским судом. Это неправда. В Приволжском суде я был всего один раз», — заявил Эдуард Закиров. Евгений Скрипников также возразил: «Я находился здесь только исключительно по работе. Никаких личных отношений, тем более дружеских, у меня нет».

Защита указала, что «изменение территориальной подсудности является исключительной мерой, допустимой только при наличии объективно подтвержденных обстоятельств». По мнению адвокатов, прокурор должен был представить «конкретные допустимые доказательства, например, сведения о прямых связях с судьями, фактах их заинтересованности».

«В соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено. Оснований для нарушения этого правила я не вижу», — заявил один из защитников. Сторона защиты также отметила, что «ссылки прокурора на широкий круг общения носят оценочный характер и не подтверждены процессуальными доказательствами».

Кроме того, один из адвокатов, ссылаясь на судебную практику, напомнил, что 11 марта 2025 года Верховный суд РФ отменил решение о смене подсудности по делу бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева и вернул его для рассмотрения в Вахитовский суд Казани. Как отметил защитник, тогда ВС РФ указал, что «сам по себе лишь факт работы на указанной должности, не подкрепленный доказательствами, не может оцениваться как возможность воздействия на судей», поскольку «судьи независимы, подчиняются только Конституции РФ и закону».

Несмотря на возражения защиты, суд удовлетворил ходатайство и направил дело в Верховный суд Татарстана для определения территориальной подсудности.

Также суд рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения. Представитель гособвинения просил продлить меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, заявив, что «основания, по которым данная мера пресечения изначально избиралась, на сегодняшний день также актуальны».

Защита, в свою очередь, возражала против продления ареста. Адвокаты указывали, что предварительное следствие завершено, все необходимые доказательства получены и все необходимые следственные действия выполнены. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест, отмечая, что у Закирова двое несовершеннолетних детей, требующих его непосредственного участия в воспитании.

«Я 19 лет проработал в органах. Заниматься преступной деятельностью, работая руководителем следственного отдела, я считаю, это что-то из грани фантастики», — сказал господин Закиров.

В итоге суд продлил содержание под стражей обоим фигурантам до 12 ноября 2025 года, несмотря на просьбы об изменении меры пресечения.

Бывшие силовики обвиняются в превышении должностных полномочий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В апреле 2025 года сообщалось, что Эдуард Закиров был задержан после получения крупного вознаграждения от местного предпринимателя за инициирование возбуждения уголовного дела в отношении другого бизнесмена, который не отдавал долг. При обыске у господина Закирова и родственников обнаружили имущество на 400 млн руб., включая дома, квартиры и автомобили Porsche и BMW.

Изменение территориальной подсудности в Татарстане применяется и по другим резонансным делам. Дело о взыскании имущества экс-главы Бугульмы Линара Закирова с декабря 2024 года рассматривал Высокогорский районный суд, а не суд по месту жительства ответчика. В июле 2025 года суд частично удовлетворил иск прокуратуры, постановив передать в доход государства имущество стоимостью более 115 млн руб.

Специалист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов подтверждает, что изменение территориальной подсудности является исключительной мерой. «Согласно статье 35 УПК РФ, изменение возможно только при наличии обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела в суде, к подсудности которого оно отнесено», — пояснил он.

По мнению эксперта, «прокурор должен представить доказательства, указывающие на реальную угрозу беспристрастности рассмотрения дела. В практике такими доказательствами могут быть родственные связи, деловые отношения, предвзятость в предыдущих делах».

Эксперт отметил, что суды регулярно отклоняют подобные требования. «Изменение территориальной подсудности допустимо лишь при наличии экстраординарных обстоятельств», — сказал он, в качестве примера назвав отказ Приморского краевого суда изменить территориальную подсудность по делу адвокатов в связи с тем, что доводы были сочтены недостаточно обоснованными. В то же время Пятый кассационный суд изменил территориальную подсудность дела с Магасского районного суда Республики Ингушетия на Кисловодский городской суд Ставропольского края в связи с сомнениями в беспристрастности.

Господин Смирнов подчеркнул, что суды тщательно проверяют обоснованность таких ходатайств, поскольку изменение подсудности затрагивает конституционные права обвиняемых.

Анар Зейналов