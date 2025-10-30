В восьми районах города Шахты снизили давление воды

В городе Шахты снизили давление в системе водоснабжения в восьми районах из-за проведения аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на филиал «Водоканала».

Ограничения коснулись поселков Дуваново, Даниловка, Красная Роза, Северный Переезд, Мирный, а также улиц Пригородной, Софийской, переулка Цветного и прилегающих к ним территорий.

Для обеспечения жителей водой организован ее подвоз по заявкам абонентов. Ремонтные работы планируют завершить к 17:00.

Константин Соловьев