Главы США и КНР провели личную встречу, по результатам которой, как заявляется, были решены многие сложные моменты в сфере торговли и безопасности. Обозреватели оценивают результаты саммита и задаются вопросом, насколько прочными будут достигнутые договоренности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Си Цзиньпин призвал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений

Китай и США должны обеспечить уверенное продвижение вперед гигантского корабля китайско-американских отношений. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, с момента переизбрания Дональда Трампа лидеры трижды разговаривали по телефону, обменялись несколькими письмами и поддерживали тесный контакт. Под совместным руководством глав двух государств китайско-американские отношения в целом остаются стабильными, отметил Си Цзиньпин. Учитывая разные национальные условия, стороны не всегда согласны друг с другом, и это нормально, что две ведущие экономики мира время от времени испытывают трения, отметил председатель КНР.

Трамп проиграл торговую войну Китаю

Трамп развязал торговую войну, но вскоре обнаружил, что введение пошлин стало поводом для какой-то поножовщины. Торговый задира неожиданно оказался в центре внимания, поэтому начал заигрывать с Китаем и идти на уступки. Не спешите аплодировать любым триумфальным заявлениям Трампа и его помощников о знаменательном соглашении с Китаем. Мы, американцы, возможно, проиграли не только торговую войну, но и часть нашего мирового авторитета и влияния на долгие годы вперед, что будет воспринято во всем мире как предвестник упадка Америки.

Тот, кто готов понять Си

Политика американского президента в отношении Китая колеблется между идеологией и инстинктом. Внимание всего мира почти одержимо сконцентрировано на персоне (Трампа.— “Ъ”). Кажется, что он один вершит судьбы американской сверхдержавы. Безусловно, Трамп за короткое время глубоко изменил США. Но он также является проводником мегатрендов, охвативших многих в американском обществе: экономического протекционизма, поворота США к Азии, особенно к своему главному сопернику Китаю. Эти тренды формируют США — в том числе независимо от нынешнего президента США. Есть все больше признаков того, что Китай выйдет победителем из долгосрочного торгового противостояния с США. (Ограничивая экспорт редкоземельных металлов.— “Ъ”) Китай выковал свое на данный момент самое острое оружие в геоэкономической борьбе с США. Это отражает до сих пор невиданный уровень сырьевого и технологического национализма Пекина. Все заметнее становится асимметрия переговорных перспектив. В Азии Трамп также разрушает Pax Americana — сеть доверительных отношений с союзниками. Результатом (его политики.— “Ъ”) становится не сдерживание Китая, а помощь его глобальному подъему.

Трамп приветствовал «огромные успехи» встречи с Си Цзиньпином, которая развеяла опасения по поводу торговой войны

Правительства и компании по всему миру облегченно вздохнут, услышав позитивные слова Трампа о встрече в Пусане. Встреча с враждебным настроем могла бы привести к взаимной эскалации пошлин, введенных лидерами двух крупнейших экономик мира… Переговоры, похоже, ознаменовались в равной степени как сложными темами, которых оба лидера избегали, так и вопросами, по которым они пришли к согласию. Трамп заявил, что не обсуждались мощные ИИ-чипы Nvidia, экспорт которых в Китай запретил президент США. Когда камеры пустили в переговорную, чтобы запечатлеть семерых высокопоставленных лиц, сидящих друг напротив друга за столом, Си Цзиньпин выступил с примирительным заявлением, намекнув на готовность к достижению соглашений по таким вопросам, как торговля и, возможно, война на Украине.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик