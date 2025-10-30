Средняя годовая выручка владельца ПВЗ в России составляет 900 тыс. рублей

Годовая выручка владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России в среднем составляет 900 тыс. руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Центра доказательной экспертизы Института Гайдара. 42% владельцев зарабатывают менее 500 тыс. руб. в год, четверть — от 500 тыс. до 1 млн руб., 19% — до 2 млн руб., и 14% — более 2 млн руб.

Эксперты отмечают, что средняя выручка продавцов на маркетплейсах (ИП и ООО) достигает 37,5 млн руб. в год — 37% от их общего оборота. Годовая выручка самозанятых, продающих товары собственного производства на интернет-площадках, составляет 880 тыс. руб.

По результатам опроса выяснилось, что в среднем владельцы управляют двумя пунктами. У 43% опрошенных — по два-три ПВЗ, четыре и более пунктов — у 20%, 38% респондентов содержат по одному ПВЗ. При этом половина опрошенных планируют открыть один или два новых пункта в течение года. Аналитики Института Гайдара считают, что в 2025 году средняя выручка одного пункта с высокой вероятностью превысит 1,5 млн руб. в год.

По словам представителей маркетплейсов, сеть пунктов выдачи заказов продолжает развиваться. Ozon сообщает о росте потока заказов через один пункт на 56% в 2025 году, а Wildberries увеличил общее количество ПВЗ более чем на 50% за 2024 год.