Здание бывшего роддома №2 в Ижевске планируют использовать как общежитие

После перепрофилирования здание бывшего роддома №2 планируют использовать как общежитие для студентов Ижевской государственной медакадемии. Объект хотят передать в федеральную собственность. Такое предложение представило на согласование минимущества Удмуртии на заседании постоянной комиссии Госсовета республики по экономической политике, промышленности и инвестициям 15 сентября. Об этом пишет пресс-служба парламента региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты» Фото: «Яндекс.Карты»

Роддом №2 при ГКБ №4 на ул. Баранова планировали закрыть в 2022 году из-за несоответствия здания 1956 года постройки современным требованиям и санитарным нормам. Тогда рожениц перенаправляли в перинатальный центр РКБ №1, роддом №6 и №5. Сейчас здание не функционирует.

Напомним, здание участковой больницы в селе Бемыж Кизнерского района Удмуртии было продано в частные руки для дальнейшей организации санатория-курорта. Площадь здания около 3 тыс. кв. м, однако больница использовала только 100 кв. м. Остальные помещения пустовали.