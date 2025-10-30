Песков сообщил об отсутствии планов у Путина созваниваться с Трампом
Песков: Путин не планирует созваниваться с Трампом
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Нет, пока нет»,— сказал господин Песков «РИА Новости».
16 октября после телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Местом переговоров выбрали Будапешт. 23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что решил не проводить саммит с Владимиром Путиным из-за отсутствия уверенности в том, что на нем удастся «достичь нужной цели».
Подробности — в материале «Ъ» «Трамп думать будет».