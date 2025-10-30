Песков сообщил об отсутствии планов у Путина созваниваться с Трампом

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, пока нет»,— сказал господин Песков «РИА Новости».

16 октября после телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Местом переговоров выбрали Будапешт. 23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что решил не проводить саммит с Владимиром Путиным из-за отсутствия уверенности в том, что на нем удастся «достичь нужной цели».

Подробности — в материале «Ъ» «Трамп думать будет».

Анастасия Домбицкая