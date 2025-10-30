Орбан встретится с Трампом в Вашингтоне 7 ноября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетит в Вашингтон 7 ноября, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом на брифинге заявил глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Господин Гуйяш добавил, что на встрече главы государств обсудят план действий, который приведет к встрече делегаций России и США, а также дальнейшему мирному соглашению по конфликту на Украине. Также, по его словам, Виктор Орбан и Дональд Трамп обсудят венгерско-американские отношения и заключат соглашения в области энергетики, военно-промышленного, экономического и финансового сотрудничества.

Накануне источники Bloomberg сообщали, что встреча премьера Венгрии и президента США может состояться 8 ноября. Виктор Орбан заявлял, что планирует встретиться с Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить защиту Венгрии от воздействия санкций США на российскую нефть.

В Будапеште должны были пройти переговоры президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. 23 октября американский президент сообщил о переносе встречи. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 27 октября заявил, что США не отказались от возможности проведения саммита с Россией в Венгрии и подготовка «идет полным ходом». Он отмечал, что правительство Венгрии готово в любое время принять в стране переговоры по урегулированию на Украине.