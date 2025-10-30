«Петролеспорт» построил новый такелажный склад в Большом порту Санкт-Петербург

Стивидорный холдинг «Глобал Портс» (входит в ГК «Дело») ввел в эксплуатацию новый такелажный склад на многофункциональном терминале «Петролеспорт», расположенном на территории Большого порта Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Глобал Портс» Фото: пресс-служба «Глобал Портс»

Как сообщили в компании, сооружение включает в себя основной склад площадью 984 кв. м, а также отдельные зоны для сушки и ремонта строп, грузозахватывающих приспособлений, крепежного и прочего инвентаря для обработки грузов. Новый объект должен позволить удовлетворить потребность ПЛП в складских площадях для хранения и учета вспомогательных грузоподъемных приспособлений и запчастей на фоне увеличения парка техники терминала.

В ПЛП также отметили, что по итогам девяти месяцев текущего года на терминале было обработано 2,6 млн тонн неконтейнерных грузов — на 30% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Андрей Цедрик