Карен Хачанов вышел в третий круг «мастерса» в Париже

14-я ракетка мира Карен Хачанов обыграл бразильца Жуана Фонсеку, занимающего 28-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин вышел в третий круг Rolex Paris Masters — турнира категории Masters 1000, призовой фонд которого превышает €6,1 млн.

Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3. В следующем круге Карен Хачанов, который выигрывал этот турнир в 2018 году, сыграет против шестой ракетки мира австралийца Алекса де Минора. Ранее теннисисты встречались на корте трижды, в двух встречах победу одержал россиянин.

Ранее в третий круг парижского «мастерса» пробились два других российских теннисиста. Даниил Медведев (13-й в рейтинге ATP) сыграет против итальянца Лоренцо Сонего (45), Андрей Рублев (17) — против американца Бена Шелтона (7).

Турнир в Париже завершится 2 ноября. Его действующим победителем является немецкий теннисист Александр Зверев.

Таисия Орлова