В Шаркане открыли новый учебный корпус школы

В Шаркане состоялось открытие нового трехэтажного учебного корпуса, где будут обучаться старшеклассники с 9 по 11 классы, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Площадь здания превышает 3 тыс. кв. м, и оно оснащено современным оборудованием, включая интерактивные доски, оборудование для лазертага, макет квадрокоптера и беспилотники с программным обучением.

На каждом этаже созданы просторные холлы с зонами отдыха для учащихся. В новом корпусе также организованы площадка для сдачи ГТО, цифровые лаборатории по ОБЗР, географии и химии, стоматологический кабинет и агротехкласс.

Напомним, строительство корпуса была рассчитано на 2024-2025 годы по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В октябре 2024 года ситуацию с объектом поставил на контроль полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Он поручил главе Удмуртии Александру Бречалову принять меры по строительству и открытию корпуса.

Анастасия Лопатина