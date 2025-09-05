Строительство корпуса для переполненной школы в Шаркане завершено раньше срока

Строительство нового учебного корпуса для переполненной школы в Шаркане завершено раньше срока, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Объект будет назван «Универсальный центр общественных коммуникаций». Он предназначен для обучения старшеклассников. В здании три этажа.

«Строительство нового корпуса обусловлено острой необходимостью решения проблемы переполнения Шарканской школы. Здесь обучаются 1356 учеников при проектной мощности в 902 места. Более 450 детей вынуждены учиться во вторую смену, и эта цифра продолжает расти из-за активной внутренней миграции и увеличения численности населения села. Ввод объекта позволит организовать учебный процесс в одну смену»,— рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Василий Муклин.

На базе нового корпуса предусмотрены среди прочего центр тестирования ГТО, медицинский и стоматологический кабинеты, агрокласс. Сейчас помещения оборудуют мебелью, Интерактивными досками и другой цифровой техникой.

Получить разрешения на учебную деятельность планируется в начале второй четверти. Сейчас проводится пуско-наладка инженерных сетей.

Напомним, строительство корпуса была рассчитано на 2024-2025 годы по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В октябре 2024 года ситуацию с объектом поставил на контроль полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Он поручил главе Удмуртии Александру Бречалову принять меры по строительству и открытию корпуса.