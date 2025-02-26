В Ярославле часть дома с памятником айфону продадут за рубль

Мэрия Ярославля объявила о продаже на конкурсе нежилых помещений в историческом здании по адресу: Советская, д. 8 с начальной ценой один рубль. Постановление об этом подписал и.о. мэра Вячеслав Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Супонева в Ярославле

Фото: Илья Бесхлебный Дом Супонева в Ярославле

Фото: Илья Бесхлебный

Продаваемые помещения площадью 833,4 кв. м находятся на цокольном, первом и втором этажах. Судя по документу, продается не весь объект. По данным портала mkdfond.ru, общая площадь здания составляет 1020 кв.м. Дом известен тем, что в нем находится бар «Пинта», а также памятником потерянному айфону на тротуаре перед фасадом. Здание является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом жилой Н.А. Супонева», 1780-е гг., вторая половина XIX в.

По данным властей, памятник находится в неудовлетворительном состоянии. Новый собственник должен будет провести в нем работы по сохранению ОКН до конца 2025 года.

Антон Голицын