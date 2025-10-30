В Ростовской области оформили 553 тысячи полисов е-ОСАГО в 2025 году

За девять месяцев 2025 года жители Ростовской области оформили 553 тыс. годовых электронных полисов ОСАГО, что на 6,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, общее количество электронных полисов обязательного страхования, проданных в регионе с января по сентябрь, составило 663 тыс. Это представляет 2,5% от общероссийских продаж.

Основную долю оформленных договоров е-ОСАГО составляют годовые полисы. Оставшуюся часть занимают краткосрочные документы продолжительностью от одного дня до трех месяцев, которые начали продавать с марта 2024 года.

«Высокая доля продаж таких полисов обусловлена значительным повышением удобства оформления документов через интернет. Переход процессов оформления документов в онлайн – это глобальная тенденция, которая делает получение услуг более быстрым и удобным»,– отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

Господин Уфимцев добавил: «В целом по России за девять месяцев 2025 года было продано 27 млн полисов е-ОСАГО. Доля электронных полисов составила 72% от всех реализованных за этот период полисов ОСАГО».

Валентина Любашенко