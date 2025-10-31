Болезнь Альцгеймера — вызов для общества

В нашей стране постепенно начинает приходить понимание того, что деменция и болезнь Альцгеймера — это не только медицинская проблема. Это вызов гуманистический, социальный и экономический, напрямую связанный с задачами активного долголетия, поставленными президентом и правительством. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов рассказывает о том, как ответить на этот вызов.

Ян Власов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире сегодня около 57 млн человек страдают деменцией и до 80% случаев приходится именно на болезнь Альцгеймера. В России, по экспертным оценкам, таких пациентов 1,5–2 млн, но официально зарегистрированы лишь десятки тысяч. Реальная цифра скрыта за неполной статистикой и отсутствием федерального регистра.

Прогнозы тревожны: к 2050 году число пациентов с деменцией в нашей стране может вырасти до 3–4 млн. Это сопоставимо с населением целого региона. Важно понимать, что болезнь поражает не только пожилых: ранние формы могут возникать у людей в возрасте 50 лет.

Сегодня в России болезнь Альцгеймера выявляется, как правило, слишком поздно. Ранние стадии принимаются за «естественное старение», а пациенты и их семьи не обращаются за медицинской помощью до тех пор, пока не происходит трагический эпизод: человек теряется, становится агрессивным, или возникает бытовая катастрофа вроде пожара. Это ведет к утрате времени, которое можно было бы использовать для замедления болезни.

Болезнь Альцгеймера разрушает не только жизнь самого пациента, но и жизнь его семьи. Родные, вынужденные круглосуточно ухаживать за близким человеком, часто теряют работу, собственное здоровье и оказываются в зоне постоянного стресса. Таким образом, речь идет о вызове не только для системы здравоохранения, но и для экономики и социальной политики страны.

Сегодня мы видим позитивные примеры. В Татарстане создана сеть «кабинетов памяти», ведется регистр пациентов, внедрено специальное тарифное соглашение в системе ОМС, позволяющее врачам уделять больше времени приему. В ряде регионов, таких как Волгоградская и Ростовская области, число диагностированных случаев выросло вдвое. Это говорит о том, что врачи начинают внимательнее относиться к проблеме. Но региональные практики разрозненны, и без федерального подхода нам не удастся создать единую систему помощи.

Мы во Всероссийском союзе пациентов предлагаем три ключевых шага. Первое: создание федерального регистра пациентов с болезнью Альцгеймера и другими когнитивными нарушениями. Без него невозможно оценить реальный масштаб проблемы и рассчитать ресурсы. Второе: распространение успешной модели Татарстана, где длительные приемы и комплексная диагностика встроены в систему ОМС. Третье: тиражирование практики «кабинетов памяти», школ для родственников и образовательных программ для врачей во всех субъектах РФ.

Важно понимать, что болезнь Альцгеймера — это вызов времени. Она не знает границ, социального статуса или профессии. Среди пациентов — ученые, инженеры, врачи, люди, чьи достижения определяли развитие нашей страны. И сегодня общество обязано ответить на этот вызов достойно.

Болезнь Альцгеймера — это проверка нашей способности объединяться. Здесь не может быть конкуренции ведомств или разделения полномочий. Важно, чтобы в единой команде действовали врачи, органы власти, пациентские организации и сами семьи. И чем раньше мы выстроим эту систему, тем больше у нас будет шансов сохранить активное долголетие для миллионов россиян.

Мы часто слышим, что болезнь Альцгеймера — это «частная» проблема пожилых и их семей. Но это глубокое заблуждение. На самом деле речь идет о будущем всей страны. От того, как мы выстроим систему профилактики, ранней диагностики и поддержки пациентов, зависит, какой будет Россия завтра — страной, где миллионы людей и их семьи остаются один на один с бедой, или государством, которое умеет защищать своих граждан в самые трудные моменты.

Болезнь Альцгеймера — это вызов, но и возможность. Возможность доказать, что национальная идея продления жизни в России — это не только цифра «78+» в официальных документах, а реальная забота о каждом человеке, его достоинстве, памяти и будущем.