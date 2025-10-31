Здоровая стратегия

Отсутствие видимых симптомов заболевания не означает, что его нет — зачастую самые опасные болезни не дают о себе знать долгое время. Поэтому регулярный чек-ап (комплексная проверка) играет ключевую роль в сохранении здоровья. Рынок плановой превентивной диагностики в России активно развивается. Одним из заметных игроков на нем стала сеть здравоохранения РЖД, которая выводит на коммерческий рынок экспертные превентивные продукты и развивает трехуровневую систему чек-апов, опираясь на собственный опыт обеспечения здоровья работников железнодорожной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой РЖД Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Задача государственного масштаба

В 2024 году Владимир Путин подписал указ, официально включивший превентивную и персонализированную медицину в число приоритетных направлений научно-технологического развития страны. Фактически это стало признанием профилактики заболеваний как приоритета государственной стратегии. В числе причин такого шага — проблемы с демографией (низкая рождаемость и нехватка трудоспособного населения). В то же время есть и экономические причины: по оценке Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН), преждевременная смертность населения ежегодно обходится России потерями на сумму от 15 трлн до 24 трлн руб. Ущерб от каждого недожитого года человека составляет от 226 тыс. до 513 тыс. руб. В свете этого перед государством стоит целый рад задач, в числе которых повышение продолжительности, а также качества жизни граждан, снижение заболеваемости и смертности. На первый план выходит превентивная медицина, позволяющая с помощью диспансеризаций, скринингов, популяризации здорового образа жизни постепенно менять отношение населения к проверке здоровья. Заметную роль в этом процессе играют частные клиники.

Сегодня российский рынок плановой превентивной диагностики (чек-апов), согласно экспертным оценкам, демонстрирует устойчивый рост на 10–15% ежегодно. Это связано с постоянным увеличением осведомленности населения и пониманием экономической эффективности профилактики со стороны бизнеса. В числе лидеров сегмента — крупные частные лаборатории («Инвитро», «Гемотест») и сетевые клиники («Медси», ЕМС), которые делают ставку на широту охвата и маркетинг. Их слабым местом, впрочем, часто является отсутствие глубокой отраслевой специализации.

Коммерческие чек-апы — это точка входа для пациента и инструмент диверсификации для клиники

Напомним: чек-ап (check-up) — это целенаправленное и систематическое обследование, призванное выявить любые отклонения в организме до того, как проявятся симптомы болезни. Эта практика зародилась в Японии, где здравоохранение отличается высокими стандартами и уровнем внимания к профилактическим мерам. Сегодня чек-ап стал популярным инструментом заботы о здоровье по всему миру. Медицинские специалисты рекомендуют начинать профилактические обследования примерно с 30-летнего возраста независимо от наличия жалоб или ощущения благополучия.

Многие ошибочно полагают, что обычных визитов к врачам достаточно для понимания состояния здоровья. Но это далеко не так. Обычный медицинский осмотр чаще носит поверхностный характер и ограничивается общими рекомендациями. Настоящий же чек-ап предусматривает глубокое погружение в ваше здоровье, оценивая работу всех важнейших систем организма. К тому же каждому человеку необходим индивидуальный подход, поскольку факторы риска зависят от множества обстоятельств: возраста, пола, генетики, образа жизни и профессиональной деятельности.

Существуют разные уровни и пакеты чек-апов, каждый из которых решает конкретные задачи. Базовый чек-ап — по сути, стартовая программа медицинского обследования для оценки общего состояния организма. Она подходит для ежегодного профилактического контроля и людей без явных жалоб. В рамках этого подхода происходит сбор анамнеза и опрос о привычках и образе жизни, в частности физикальное обследование (вес, рост, артериальное давление, частота пульса), лабораторные анализы крови и мочи, электрокардиограмма.

Чем полезен чек-ап? Ранняя диагностика. Большинство заболеваний начинаются незаметно, без выраженных симптомов. Регулярные медицинские осмотры позволяют поймать проблему на самой ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно и наименее дорогостояще. Коррекция образа жизни. Результаты чек-апа показывают, какие сферы жизни требуют коррекции: рацион питания, физическая активность, режим отдыха и т. п. Профилактика хронических заболеваний. Выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза и других распространенных недугов помогает избежать будущих осложнений. Психологический комфорт. Постоянное чувство уверенности и спокойствия относительно собственного здоровья положительно влияет на эмоциональное состояние и работоспособность. Планирование семьи и профессионального роста. Здоровье — основа успеха в личной и рабочей сферах. Забота о нем создает условия для карьерного продвижения и воспитания детей.

Следующей стадией является уже расширенный чек-ап, в который, помимо базовых элементов, входят дополнительные исследования, такие как суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления (Холтер-мониторинг), проверка гормонального фона, скрининг онкологических заболеваний. Специализированные чек-апы предназначены для отдельных категорий лиц, имеющих повышенный риск конкретных заболеваний. В их числе кардиоваскулярный чек-ап (глубокий анализ сердечно-сосудистой системы), нейродегенеративный и генетический чек-апы: молекулярно-генетическое тестирование для выявления мутаций, повышающих риск онкологических и иных болезней.

С опорой на опыт

Одним из заметных игроков рынка превентивной медицины является сеть клиник под брендом «РЖД-Медицина», принадлежащих ОАО РЖД — государственной компании, крупнейшего перевозчика российской сети железных дорог. Сеть обладает значительным опытом в производственной медицине: обеспечивает сопровождение здоровья сотрудников одного из крупнейших работодателей страны. По всей России функционирует 1,5 тыс. пунктов предрейсовых осмотров. В работе сети железнодорожных клиник используется комплексный подход, который включает как решения для всех сотрудников, так и программы для отдельных категорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой РЖД Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Стоит отметить, что важную роль в развитии этого направления играет социальная политика РЖД: приоритет в компании отдается профилактике и ведению здорового образа жизни. Разработана концепция ЗОЖ, которая включает такие направления, как отказ от вредных привычек, создание условий для занятия спортом, здоровое питание, профилактическая медицина. Доля приверженцев ЗОЖ в РЖД с каждым годом растет и в 2024 году составила более 50%, а доля работников, которые соблюдают все пять принципов здорового образа жизни составляет 17,6%.

«РЖД-Медицина» обеспечивает медицинское сопровождение одного из крупнейших работодателей страны

Кроме того, на первом плане в РЖД в целом находится забота о психологическом здоровье людей. Работа на железнодорожном транспорте связана с высоким уровнем ответственности за перевозочный процесс, поэтому на протяжении многих лет в компании существует система психофизиологического обеспечения сотрудников. Ежегодно проводится более миллиона обследований, их проходит более 180 тыс. человек. С 2023 года в ОАО РЖД работает круглосуточная анонимная горячая линия психологической помощи, которая доступна как для сотрудников компании, так и для их близких родственников.

Фактически от здоровья сотрудников РЖД зависит безопасность миллионов людей, путешествующих по железным дорогам. В рамках этого направления сеть здравоохранения РЖД проводит обязательные профосмотры, чтобы выдавать допуск к работе по состоянию здоровья — они регламентированы законодательством. Сегодня на базе учреждений «РЖД-Медицины» работают 223 врачебно-экспертные комиссии, которые ежегодно проводят более 1,5 млн медицинских осмотров. Также по всей стране открыто 1,5 тыс. кабинетов предрейсовых осмотров — и это под 30 млн обследований ежегодно. Функционируют также 234 психофизиологических подразделения, 35 центров профессиональной патологии и экспертизы профессиональной пригодности, сохранена цеховая врачебная служба.

Эта работа требует высокого технологического уровня. Более 90% предрейсовых медицинских осмотров проводится с использованием автоматизированной системы. Помимо основных показателей (артериальное давление, пульс), система измеряет и анализирует и другие расчетные параметры, которые имеют значение для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний. За период наблюдений с применением автоматизированной системы процент измерений с превышением систолического артериального давления выше 140 мм рт. ст. перед рейсом снизился с 14% до 1,4%.

Впрочем, основная задача медиков не только отстранить от работы сотрудника, если он по состоянию здоровья не готов выполнять свои обязанности, но и максимально сохранить в профессии квалифицированные кадры. В первую очередь эту задачу решает диспансеризация, которая охватывает 99% сотрудников. Они проводится ежегодно и предусматривает более широкий спектр обследований, чем государственная программа диспансеризации. Такие обследования уже стали элементом корпоративной социальной ответственности и стратегических инвестиций в человеческий капитал. Программа сфокусирована на профилактике профессиональных заболеваний и основных социально значимых патологий (ССЗ, онкология).

Акцент сделан на сердечно-сосудистый риск: для машинистов, диспетчеров критически важна ранняя диагностика гипертонии, ишемической болезни. Внезапное ухудшение здоровья — угроза безопасности тысяч людей. К тому же от такой меры заметен и экономический эффект: профилактика одного инфаркта у ключевого специалиста предотвращает многомиллионные убытки от простоя, репутационные риски и затраты на срочный наем и обучение. Раннее выявление онкологии позволяет сохранить жизнь и опыт сотрудника, избежав длительного отсутствия на работе.

Точка входа

На сегодняшний день сеть железнодорожных клиник охватывает 71 регион и включает более 360 поликлинических и стационарных комплексов, в которых работают 53 тыс. человек, из них 10,5 тыс.— врачи. К учреждениям сети прикреплено 2,2 млн человек, а общее число пациентов в 2024 году составило 10 млн человек. Это позволяет тиражировать опыт компании на более высокий уровень: было принято решение вывести на рынок экспертные превентивные продукты (чек-апы), что даст возможность не только заботиться о качестве жизни населения регионов присутствия, но и диверсифицировать бизнес. Еще одной целью компании является распространение компетенций, апробированных в клиниках «РЖД-Медицины» в национальном масштабе.

Рынок чек-апов в России растет на 10–15% в год, и «РЖД-Медицина» выходит на него с уникальным опытом производственной медицины

Уже сегодня в сети железнодорожных клиник можно пройти чек-ап любого уровня: от базового до специального. В первую очередь обследования проводят для работников локомотивных бригад, а в дальнейшем их предполагается распространить на всех сотрудников компании. Разработанная программа включает несколько направлений. В первую очередь она подразумевает профилактику болезней: внедрение дистанционного контроля состояния здоровья, телемедицинских консультаций, проведение функциональной диагностики на предприятиях, организацию правильного питания и создание условий для занятий спортом рядом с производством. В ее рамках можно пройти генетические исследования для дальнейшей разработки индивидуальных профилактических программ. Также приоритет имеют мероприятия восстановительного лечения. В частности, сотрудников по медицинским показаниям направляют на санаторно-курортное лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой РЖД Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Перспективной целью компании является коммерциализация чек-апов. Это станет следующим шагом развития сети здравоохранения РЖД и позволит решить сразу несколько задач. В первую очередь даст возможность диверсифицировать и увеличить доходы. Во-вторых, важным фактором является удержание и привлечение пациентов — чек-ап становится «точкой входа» в клинику. Пациент, удовлетворившийся качеством диагностики, с высокой вероятностью вернется для лечения или дальнейшего наблюдения.

Сами по себе чек-апы могут стать базой для персонализированной медицины. Так, накопленные данные коммерческих чек-апов (при соблюдении конфиденциальности) позволяют проводить аналитику по здоровью населения, совершенствовать программы и в перспективе внедрять индивидуальные рекомендации на основе Big Data. И, безусловно, не последнюю роль играет социальная миссия: улучшая здоровье прикрепленного населения, сеть железнодорожных клиник вносит вклад в общественное здоровье регионов, укрепляя позиции ОАО РЖД как социально ответственной компании.

Программы типа «Мужское здоровье 40+» и «Женское здоровье» основаны на экспертизе профилактики профессиональных заболеваний

Целевой аудиторией услуги является прикрепленное к сети клиник население — как члены семей работников ОАО РЖД, так и все жители регионов присутствия «РЖД-Медицины». И хотя чек-апы задуманы как премиальный сервис, он будет вполне доступен для ответственных людей, которые ценят время и свое здоровье. Что касается времени, то потенциальным пациентам сеть здравоохранения РЖД готова обеспечить скорость и комплексность услуг: пациент получает заключение за один-два визита. «Все в одном месте» — модель работы, унаследованная от организации профосмотров. Не менее важно и качество: врачи сети, в том числе кандидаты и доктора наук, имеют опыт работы со сложными профессиональными патологиями «якорных» пациентов, что повышает ценность их консультации для пациентов из других отраслей. К тому же за счет масштаба сети и оптимизации процессов «РЖД-Медицина» может предлагать конкурентоспособные цены на свои услуги.

«Наша главная задача — безопасность движения поездов, и здоровье сотрудников является ее краеугольным камнем,— говорит директор ОАО РЖД по медицине—начальник Центральной дирекции здравоохранения Елена Фисенко.— Многолетний опыт проведения углубленных профосмотров показал: инвестиции в превентивную диагностику окупаются многократно. Теперь мы делаем эту экспертизу доступной для всех. Наши коммерческие чек-апы — это не просто набор анализов. Это система, построенная на понимании реальных рисков для здоровья. Мы уверены, что подход, обеспечивающий безопасность на железной дороге, будет востребован и теми, кто хочет надежно управлять своим здоровьем».

Алла Кораблева