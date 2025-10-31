По жизненным показаниям

По подсчетам аналитиков, рост цен на лекарства за восемь месяцев этого года составил 7% год к году, что меньше цифр, приводимых Росстатом, и одновременно ниже уровня инфляции. Между тем ряд социально значимых препаратов показывал динамику в 30%. Что послужило драйверами роста цен на лекарства за неполные три квартала этого года — разбирался «Ъ-Здравоохранение».

Рост цен на препараты перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) за январь—август этого года составил 5,1%, подсчитали в аналитическом агентстве RNC Pharma по запросу «Ъ-Здравоохранения». Этот показатель для препаратов, не входящих в льготный перечень, по тем же данным, составил 8,4%. При этом сильнее подорожали отечественные препараты — почти на 9%, в то время как рост цен на импортные лекарства за восемь месяцев этого года составил 6%. Средний показатель по рынку составил 7%, что ниже данных Росстата — 9,57%.

Аналитики RNC Pharma связывают это с разными методиками подсчета: Росстат считает показатель инфляции цен по фиксированной выборке препаратов, а не по всем проданным лекарствам. По более детальным данным аналитического агентства AlphaRM, подготовленным по запросу «Ъ-Здравоохранения», наибольший рост вне сегмента ЖНВЛП показали препарат железа «Тардиферон» (+42%, до 884 руб.), «Нафтизин» производства «Фармстандарта» (+41%, до 48 руб.) и «Гинкоум» от «Эвалара» (+38%, до 922 руб.).

В топ-10 препаратов с максимальной динамикой цены, помимо «Тардиферона», вошли два других импортных средства — таблетки от боли в горле «Стрепсилс» (+29%, до 433 руб.) и гинекологическое средство «Гинофлор Э» от венгерской Gedeon Richter (+32%, до 1384 руб.).

Восемь из десяти препаратов из перечня ЖНВЛП, показавших наибольший рост цены за январь—август этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составили импортные препараты. Два исключения — недорогой раствор хлоргексидина от Тульской фармацевтической фабрики (+24% год к году, до 21 руб.) и препарат витамина Д3 от «Акрихина» «Аквадетрим». Его стоимость выросла на 34% — до 366 руб. Наибольшую динамику показал иммуносупрессивный препарат «Метотрексат-Эбеве» от Sandoz (ранее подразделение швейцарской Novartis). Его стоимость в аптеках за восемь месяцев этого года выросла с 595 до 830 руб. (+40%). Он также является самым дорогим в этом перечне. Вторым по динамике цен по итогам восьми месяцев стал гипотензивный препарат «Престариум» (периндоприл) от французской Servier (+37%, до 388 руб.), третьим — препарат от болезни Паркинсона «Мирапекс» (прамипексол) от Boehringer Ingelheim (+35%, 633 руб.). У всех этих средств есть несколько более дешевых российских дженериков. В среднем же топ-10 препаратов, показавших наибольший рост цен, подорожал на 30%.

По мнению директора СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктории Пресняковой, данные аналитиков рынка подтверждают общую тревожную тенденцию фармритейла последних месяцев: значительный рост цен на лекарства. Госпожа Преснякова считает, что основной драйвер роста цен не наценка аптек, а рост отпускных цен производителей и дистрибуторов лекарственных препаратов. «Мы видим, как люди начинают экономить, и аптека, чтобы сохранить клиента, берет на себя часть этого ценового шока, работая на минимальной наценке»,— говорит она.

В прошлом и этом годах аптеки и профильные ассоциации неоднократно обращали внимание регуляторов на возросшую в связи с налоговыми реформами нагрузку (как прямой рост налогового бремени, так и косвенный рост стоимости аренды и расходов на учет и отчетность). Дистрибуторы «Пульс», БСС и «Катрен» комментарий «Ъ-Здравоохранению» не предоставили.

Замгендиректора по коммерции дистрибутора «Протек» Денис Красильников констатирует, что цены на препараты из перечня ЖНВЛП регулируются государством — на этапе регистрации продукта для производителя устанавливается фиксированная цена, для дистрибуторского и розничного звена законодательно в каждом регионе России закреплены размеры наценок в зависимости от ценовой категории препарата. Превышение уровня наценки чревато для дистрибутора как минимум штрафами, при неоднократных нарушениях — лишением лицензии. Возможные изменения цены на препарат из списка ЖНВЛП могут быть связаны с перерегистрацией цены на уровне производителей.

«По нашим данным, в 2025 году примерно 20% владельцев регистрационных удостоверений подавали заявления о повышении цены. На уровне дистрибуторов возможны лишь незначительные колебания наценки в зависимости от конъюнктуры рынка, но исключительно в пределах установленных регуляторами норм»,— говорит господин Красильников.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что аптека давно не является конечным звеном, которое определяет ценообразование на лекарства: фармритейлеров, с одной стороны, ограничивают конкуренты, устанавливающие низкие цены на социально значимые препараты, с другой — законодательство, причем под ценовой контроль подпадают не только препараты льготных перечней. По словам эксперта, в настоящее время центр всех активностей в отношении ценообразования — это производители и отчасти государство как регулятор и покупатель существенного объема препаратов (около одной трети фармрынка составляют госзакупки).

«Именно производители определяют ценовую политику и довольно жестко следят за тем, чтобы все участники товаропроводящей сети соблюдали те условия, которые им спускают — таким образом, размер аптечных наценок если и колеблется в последние годы, то речь идет о величинах в пределах 0,5–1%»,— заключает господин Беспалов.

Виктория Преснякова добавляет, что в этой ситуации сложнее всего приходится небольшим аптечным сетям и одиночным аптекам, поскольку, в отличие от федеральных сетей, чьи позиции с каждым годом становятся все сильнее, они не могут нивелировать издержки за счет масштаба и объемных соглашений с дистрибуторами и производителями лекарств.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «Ъ-Здравоохранению» сообщили, что в России «сформирована сбалансированная система регулирования цен на препараты перечня ЖНВЛП, позволяющая предотвращать их необоснованный рост», а также поддерживать стоимость препаратов в России на уровне с референтными странами. ФАС участвует в согласовании предельной цены производителя, а также предельных размеров оптовых и розничных надбавок. По словам представителей службы, с января по октябрь 2025 года был проведен экономический анализ 7094 цен производителей на препараты перечня ЖНВЛП (579 международных непатентованных наименований — МНН) и согласовано 5802 цены, 436 цен на лекарства были снижены (43 МНН) в среднем на 17%.

В «Мегаптека.ру» (к этому агрегатору подключены 39 тыс. аптек в 80 регионах РФ) «Ъ-Здравоохранению» сообщили, что в 2025 году фиксировали наибольшее (–15%) снижение цены в сегменте ЖНВЛП для дженерика семаглутида «Семавика» от «Герофарма» Петра Родионова — до 4,8 тыс. руб. за упаковку, –12,7% (до 11 тыс. руб.) для препарата от остеопороза «Пролиа» (деносумаб от Agmen), –11,8% (до 141,2 руб.) для сердечно-сосудистого препарата амлодипина в дозировке 5 мг 90 таблеток. Вне перечня ЖНВЛП, по тем же данным, сильнее всего подешевели препарат кальция «Остеогенон» (–38%, до 1415,5 руб.), препарат железа «Ферлатум» в виде раствора для приема внутрь (–36,9%, до 1002,7 руб.) и препарат от обезвоживания «Адиарин Регидрокомплекс» (–33,1%, до 312,8 руб.). В то же время наибольший «органический» рост цены в сегменте ЖНВЛП в агрегаторе зафиксировали для препарата от гриппа «Арбидол» (упаковка 100 мг 20 капсул, +59%, до 565,2 руб.), гормонального препарата «Метипред» (метилпреднизолон, Orion Pharma) в таблетках (+38%, до 691,39 руб.), препарата от атеросклероза «Аторвастатин Реневал» (упаковка 40 мг 30 таблеток, +34%, до 186,4 руб.) и ноотропного «Холитилина» (упаковка 400 мг 56 капсул, 31%, до 1323 руб.). Еще пять препаратов подорожали в том числе за счет индексации цены по механизму постановления правительства №1771, выяснил “Ъ” на основе данных продаж и реестра предельных отпускных цен ЖНВЛП. Это гормональный спрей для носа «Насобек» (50 мкг/доза 200 доз, +77%, до 323,3 руб.), сердечно-сосудистый препарат «Нифекард ХЛ» (30 мг 30 таблеток, +61%, до 434,1 руб.), аэрозоль от астмы «Сальбутамол-Тева» (+39%, 221,2 руб.), а также брендированный L-тироксин «Эутирокс» в двух дозировках — 75 мкг (+31%, до 172,1 руб.) и 100 мкг (+37%, до 186,4 руб.).

В ФАС “Ъ” сообщили, что в этом году получили 1587 заявок на повышение цены по механизму ПП №1771, из них 920 были удовлетворены из-за риска дефектуры.

Однако сильнее всего в этом году выросла цена продажи оригинального таблетированного препарата амиодарона от аритмии («Кордарон» от французской Sanofi). В 2024 году препарат продавался по 209,5 руб. за упаковку 30 таблеток, в 2025 году — по 2883 руб., что на 1276% больше. При этом розничная отпускная цена на этот препарат по закону не может превышать 246 руб. (с учетом всех надбавок и НДС). На момент подготовки материала оригинальный «Кордарон» в таблетках можно было заказать в семи аптеках в Москве («Ъ-Здравоохранению» подтвердили наличие и готовность заказа к отпуску) по цене от 1,8 тыс. до 3 тыс. руб. Согласно данным другой справки — 009.рф, в Москве препарат в наличии в 24 аптеках в том же ценовом диапазоне.

В российском представительства Sanofi «Ъ-Здравоохранению» сообщили, что компания приняла решение о прекращении поставок препарата в Россию, последняя серия «Кордарона» поступала на рынок в декабре прошлого года (согласно данным реестра Росздравнадзора — в феврале 2025 года). В Sanofi добавили, что в России зарегистрировано несколько отечественных дженериков амиодарона в таблетках и риск его дефицита не представляется высоким.

Генеральный директор «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков говорит, что короткое время препараты амиодарона были в дефиците, но быстро вновь появились в продаже. По его словам, «Кордарон» по завышенным ценам аптеки, очевидно, продавали с нарушением закона. По мнению господина Чиркова, покупать их по такой цене могли потребители, пожелавшие продолжить прием оригинального препарата.

Как пояснили в Росздравнадзоре, осуществление регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ. В службе отметили, что в соответствии с КоАП РФ завышение регулируемых государством цен влечет за собой наложение административного штрафа. В Росздравнадзоре не отмечали драматического завышения цен на препараты из перечня ЖНВЛП. «По данным системы МДЛП, за девять месяцев 2025 года розничные цены на препараты из списка ЖНВЛП на территории РФ увеличились на 3%, что ниже показателей инфляции за этот период»,— добавили там. «Ъ-Здравоохранение» направил запрос в Генпрокуратуру.

Между тем «Кордарон» не единственный пример парадоксально высокой наценки на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Аналогичная ситуация наблюдается и с популярным средством «Оземпик» (семаглутид). По данным аналитического агентства RNC Pharma, за три квартала 2025 года в России было реализовано около 9,2 тыс. упаковок этого препарата по средней цене 16,2 тыс. руб. за упаковку. При этом последняя официально установленная предельная отпускная цена производителя для «Оземпика» составляла всего 5,8 тыс. руб. за упаковку без учета НДС. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было продано примерно 32 тыс. упаковок оригинального «Оземпика» по средней цене около 13 тыс. руб. В октябре «Оземпик» появился на сайтах аптечных агрегаторов. «Ъ-Здравоохранению» удалось не только забронировать препарат, но и получить подтверждение готовности заказа сразу в двух аптеках, в одной из них препарат предложили доставить на дом (что также можно рассматривать как нарушение правил дистанционной торговли рецептурными лекарствами). Как видно, несмотря на появление российских аналогов с более низкой ценой (в среднем 5,8 тыс. руб.), заметная часть потребителей стремилась приобрести именно оригинальный препарат Novo Nordisk, считая его более эффективным и безопасным. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, число таких потребителей уменьшается с ростом опыта применения российских аналогов семаглутида: люди не хотят переплачивать за тот же результат. В то же время в кейсе с «Оземпиком» сложно говорить о завышении предельной отпускной цены, поскольку препарат поступает в Россию по серым каналам. Фактически речь идет о лекарственном средстве, не зарегистрированном в РФ, что в отсутствие специальных распоряжений правительства делает его оборот вне зависимости от отпускной цены незаконным. Кроме того, препарат требует соблюдения так называемой холодовой цепи на всех этапах доставки, что могут гарантировать только лицензированные дистрибуторы. К слову, это же относится к нелегально ввозимому в Россию Mounjaro от Eli Lilly, также доступному для приобретения через интернет. Производитель оригинального «Оземпика» датская Novo Nordisk еще в 2023 году уведомила Росздравнадзор о намерении прекратить поставки данного препарата в Россию. Согласно официальным данным реестра Росздравнадзора, последние две зарегистрированные серии «Оземпика» поступили на российский рынок в декабре 2023 года. С тех пор легальные поставки оригинального препарата не возобновлялись. Действующее вещество «Оземпика» семаглутид изначально был разработан для терапии сахарного диабета II типа. Однако благодаря способности значительно снижать массу тела препарат быстро стал популярным среди людей, не страдающих диабетом, но стремящихся похудеть. Именно этот «косметический» эффект и стал причиной стремительного роста его популярности — как в мире, так и в России. После прекращения поставок оригинального «Оземпика» на российский рынок некоторые отечественные компании попытались занять освободившуюся нишу. В частности, «Промомед» Петра Белого и «Герофарм» Петра Родионова получили принудительные лицензии на производство биоаналогов семаглутида. По оценкам экспертов, совокупный объем продаж всех аналогов семаглутида в прошлом году составил 10,5 млрд руб. (cм. Review от 10 марта). Стоит отметить, что завышение цен на «Оземпик» началось задолго до официального прекращения поставок. Еще в 2022 году, когда риски ухода ряда препаратов с российского рынка были лишь гипотетическими, в российских аптеках (главным образом в Москве) стоимость препарата уже завышалась как минимум вдвое. Тогда Росздравнадзор направил десяткам аптек предостережения о нарушении ценового законодательства.

