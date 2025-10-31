Информация здорового человека

Рынок медицинских данных в России постепенно выходит из тени и превращается в самостоятельный сектор экономики. По данным консалтинговой компании Kept, в 2024 году его объем оценивался в 1,9–4,2 млрд руб. Речь идет не о медтехнике или телемедицине, а об обороте обезличенных данных реальной клинической практики — информации о здоровье пациентов и процессе лечения, собираемой в больницах, лабораториях и страховых компаниях. Пока это небольшой сегмент, но его потенциал многократно выше. Аналитики ожидают, что при формировании прозрачных механизмов обмена и защите персональных сведений рынок способен вырасти в несколько раз, а со временем стать частью формирующейся «экономики данных», включенной в национальные приоритеты цифрового развития.

Миллиарды строк здоровья

В российской системе здравоохранения уже сегодня аккумулируются колоссальные объемы данных. По данным Минздрава, в Единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ) к концу 2024 года содержалось 1,7 млрд электронных медицинских документов — в 22 раза больше, чем в 2021-м. К 2027 году прогнозируется рост показателя до 2,5 млрд.

Большая часть информации генерируется государственными медицинскими организациями, но быстро растет вклад частных клиник. Только в 2025 году они передали в систему свыше 19 млн документов, из которых 1,5 млн — за один месяц.

За пределами ЕГИСЗ накапливаются базы страховых компаний, результаты анализов из частных лабораторий, данные с фитнес-браслетов и умных часов. Этот информационный массив, по сути, является новым ресурсом — не менее стратегическим, чем энергетические запасы. От качества и доступности данных зависят точность медицинской аналитики, планирование бюджета здравоохранения, оценка эффективности лекарств и прогнозирование эпидемий.

Главный потребитель данных сегодня — фармацевтическая индустрия, на которую приходится до 90% коммерческих закупок. Компании используют их для фармаконадзора, оценки эффективности терапии, планирования НИОКР и расширения показаний к препаратам.

Другие сегменты рынка — разработчики ИИ-решений, производители оборудования, частные лаборатории и аналитические агентства — действуют точечно, закупая данные под конкретные проекты. Страховые компании пока генерируют собственные массивы, но уже разрабатывают аналитические продукты для управления корпоративным здоровьем сотрудников.

Kept отмечает, что спрос на рынке значительно превышает предложение. По словам директора по развитию Webiomed Александра Гусева, «объем запросов на аналитические продукты вырос кратно, но качество и структурированность данных пока не позволяют их в полной мере использовать».

Барьеры и драйверы цифровой медицины

Главные препятствия для развития отрасли — правовая неопределенность, низкое качество вводимых данных и недостаток мощностей для их хранения и обработки. Консервативный подход части участников отрасли также тормозит ее развитие.

Чтобы снять эти ограничения, государство запускает экспериментальный правовой режим (ЭПР), который позволит использовать обезличенные медицинские данные без индивидуального согласия пациентов. Пилот планируется на три года, начиная с конца 2025-го. Данные будут собираться и анализироваться на специализированной платформе, доступ к которой получат только утвержденные участники.

Эксперты считают, что именно этот режим станет переломным моментом для отрасли. «Если ЭПР подтвердит безопасность и экономическую целесообразность, появится полноценный рынок обезличенной медицинской информации»,— говорит партнер Kept.

Отдельный драйвер роста — искусственный интеллект. По данным Росздравнадзора, к середине 2025 года зарегистрировано 47 медицинских изделий на основе ИИ, более половины из которых анализируют радиологические изображения и электронные медицинские карты.

Объем рынка ИИ-решений в здравоохранении оценивается примерно в 0,6 млрд руб., но к 2030 году может вырасти до 6 млрд руб. Разрабатываются системы, анализирующие видеоэндоскопию, ЭКГ, запахи и даже аудиозаписи. По мнению Александра Гусева, директора по развитию Webiomed и эксперта ЦНИИОИЗ Минздрава, представленному в докладе, в течение трех-пяти лет в России может начаться переход к автономным ИИ-системам, способным формировать диагностические заключения. Впрочем, как отмечают аналитики Kept, отрасль пока находится на стадии внедрения вспомогательных решений на базе искусственного интеллекта, а не автономных агентов.

Параллельно развивается направление цифровых профилей пациентов — виртуальных дубликатов, включающих результаты всех анализов и обследований независимо от региона. К середине 2024 года было создано 14 млн таких профилей, а к концу 2025-го цифровой профиль планируется для каждого застрахованного по ОМС.

Еще одно новое направление — дистанционный мониторинг. На платформе «Персональные медицинские помощники» уже подключено 27 тыс. пациентов, к 2030 году охват должен составить 60% больных с хроническими заболеваниями.

От клинических исследований к практике

После приостановки международных клинических испытаний в 2022 году многие контрактные организации переключились на исследования реальной клинической практики (РКП). По данным Kept, их объем за три года вырос более чем на 50%.

Если раньше РКП воспринимались как дополнение к классическим клиническим испытаниям, теперь они становятся самостоятельным инструментом доказательной медицины. Компании используют их для подтверждения эффективности и безопасности препаратов, а также для ускоренного вывода продуктов на рынок.

В мировой практике эта тенденция уже закреплена. В США FDA активно интегрирует данные из реального мира (real-world data) в процесс регистрации лекарств, а в ЕС данные пациентов объединяются в рамках European Health Data Space, где обезличенные наборы доступны исследователям через лицензированные центры.

Мировой контекст: от Findata до HIPAA

По масштабам и структуре Россия находится на ранней стадии развития рынка медицинских данных. В США его объем оценивается более чем в $20 млрд, в ЕС — около $10 млрд. Основной доход там формируется за счет коммерческих аналитических платформ и исследовательских центров.

Финляндия и Дания выстроили централизованные модели: через агентство Findata исследователи получают безопасный доступ к медицинской информации всех граждан страны. В США действует рынок брокеров данных, где обезличенные сведения продаются фармкомпаниям и страховым корпорациям в рамках основного закона о защите медицинской информации — HIPAA.

Россия следует более централизованной модели, близкой к китайской: оператором данных выступает государство, а коммерческий оборот ограничен. Тем не менее по темпам цифровизации и объему государственных массивов Россия уже входит в десятку крупнейших стран по количеству генерируемых медицинских документов.

Экономика данных в действии

В стратегии цифровой трансформации здравоохранения до 2030 года правительство России обозначило цель — создать единую платформенную экосистему, где данные будут собираться, обрабатываться и использоваться для управленческих решений. К этому времени должны быть сформированы «цифровые двойники» всех застрахованных граждан.

Переход к модели управления на основе данных позволит оптимизировать бюджет здравоохранения, повысить качество медицинской помощи и ускорить применение инноваций. Однако успех зависит не только от технологий, но и от доверия. Без четких правил доступа и защиты персональных сведений «большие медицинские данные» останутся потенциальным активом, а не реальным инструментом развития.

Медицинские данные становятся новой инфраструктурой экономики, и Россия располагает уникальными предпосылками для капитализации этого рынка: развитой системой госрегистрации, активным ИТ-сектором и растущим числом HealthTech-проектов. Если удастся соединить эти элементы в единую систему, рынок медицинских данных станет одной из немногих российских отраслей, способных расти быстрее мировой экономики.

Евгений Видов