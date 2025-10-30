ВЦИОМ: более половины опрошенных россиян постоянно чувствуют себя уставшими

Как показал опрос ВЦИОМ, 37% россиян чувствуют усталость ежедневно, а 26% — несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц усталость испытывают 17% опрошенных, а пару раз в полгода, в год и реже — 7%. Никогда ее не ощущают 8% респондентов, 5% затруднились с ответом.

Опрос ВЦИОМ был проведен в октябре по телефону. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян, результаты исследования приводят «Ведомости».

Среди самых частых причин усталости опрошенные называли нервную и ответственную работу (34%), а также множество психологически трудных ситуаций (32%). 25% респондентов связали усталость с физически тяжелой работой, 17% — с детьми и семьей. В числе других причин — дача и огород, состояние здоровья, спорт, учеба, недосып.

Снять усталость опрошенным помогают отдых и восстановление физических сил (55%), движение и смена обстановки (44%), уединение (34%) и общение с близкими (22%). Также опрошенные для борьбы с усталостью используют сон, прогулку, спорт, поездки, просмотр кино и чтение, хобби.

Основываясь на личных ощущениях, россияне стали реже относить себя к молодежи: в 2012 году таких было 41% опрошенных, сейчас — 29%. Участники опроса чаще относят себя к представителям среднего возраста: в 2012 году об этом заявили 34%, в 2025 году — 43%. При этом выросла доля тех, кто соотносит себя с людьми старшего возраста, — с 15% до 16%. К пожилым себя относили 6% респондентов, сейчас — 9%.

Согласно исследованию Calltouch, около трети россиян могут страдать от профессионального выгорания. Более 35% из них не нашли за пять лет действенного метода борьбы с этой проблемой.