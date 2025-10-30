В Казани аренда трехкомнатных квартир подешевела на 11,9%
В октябре в Казани зафиксировано снижение стоимости аренды трехкомнатных квартир на 11,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на портал «Мир квартир».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По этому показателю Казань занимает четвертое место среди крупных городов России. Больше арендные ставки снизились только в Калининграде (–14,4%), Чебоксарах (–13,5%) и Севастополе (–12,4%).
Осенний рост на рынке аренды оказался краткосрочным — повлиял корректирующий эффект после прошлогоднего скачка цен.
В среднем по России стоимость аренды трехкомнатных снизилась на 1,7% — до 44 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — на 1,3% (до 35 тыс. руб.), а однокомнатных квартир — на 0,5% (до 27,9 тыс. руб.).
Ранее сообщалось, что средняя стоимость аренды квартиры для семьи в Татарстане составляет 98 тыс. руб.