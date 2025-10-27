Татарстан вошел в число регионов-лидеров по доступности арендного жилья с января по сентябрь 2025 года. В среднем семье для аренды жилья в республике необходим ежемесячный доход 97,8 тыс. руб. Об этом сообщают РИА Новости.

Средняя стоимость аренды квартиры для семьи в Татарстане составляет 98 тысяч

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Средняя стоимость аренды квартиры для семьи в Татарстане составляет 98 тысяч

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане 62,2% семей с двумя детьми могут позволить себе снимать квартиру. По этому показателю Татарстан занял 6-е место в стране, уступив только Ямало-Ненецкому автономному округу (76,4%), Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (75,5%), Сахалинской области (64,8%), Белгородской области (63,6%) и Ненецкому автономному округу (63%).

Аренда квартиры в Чувашии доступна 54,1% семей при среднем требуемом доходе 90,5 тыс. руб. (республика заняла 29-е место). В Марий Эл арендовать жилье могут 44,9% семей с доходом около 94,9 тыс. руб. (54-е место).

В целом по России более половины семей с двумя детьми могут позволить себе аренду квартиры. Средний необходимый доход для этого составляет 123 тыс. руб. в месяц.

Ранее сообщалось, что за год стоимость посуточной аренды в Казани выросла на 17%.

Анна Кайдалова