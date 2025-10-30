Антициклон снизит вероятность дождей в Петербурге 30 октября

В четверг, 30 октября, погоду в Санкт-Петербурге сформирует периферия двигающегося с юга антициклона. В таких условиях в Санкт-Петербурге не ожидается существенных осадков, в Ленинградской области местами пройдут кратковременные дожди, а в облаках над регионами появятся неустойчивые прояснения, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров в Северной столице покажут +7…+9 градусов, в Ленобласти — +4…+9 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу, 31 октября, в регионе пройдут небольшие дожди, ночью — +5…+7 градусов, днем — +6…+8 градусов.

Артемий Чулков