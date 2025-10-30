Челябинская область направит 5,8 млрд рублей на выплаты участникам СВО

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили изменения в областной бюджет на 2025 год. Расходы на выплаты участникам СВО и членам их семей выросли на 5,8 млрд руб., сообщает пресс-служба заксобрания.

Увеличение расходов в том числе связано с решением губернатора области Алексея Текслера увеличить сумму единовременной выплаты жителям региона, заключившим контракт с Министерством обороны РФ, до 3 млн руб. Поддержку смогут получить граждане РФ, подписавшие договор с 20 октября по 20 декабря 2025 года, в том числе это касается призывников и мобилизованных.

Кроме того, в бюджет включили дополнительные федеральные средства в сумме 1,3 млрд руб. Их направят на переселение граждан из аварийного жилья, предоставление льгот по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям населения, модернизацию коммунальной инфраструктуры, поддержку агропромышленного комплекса, обеспечение нуждающихся лекарствами и медицинскими изделиями.

Виталина Ярховска