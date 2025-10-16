В Челябинской области выплата за контракт с Минобороны увеличена до 3 млн рублей

Размер единовременной выплаты жителям Челябинской области, заключившим контракт с Министерством обороны РФ, увеличен на треть, до 3 млн руб. Соответствующие поправки в региональный закон утвердили депутаты законодательного собрания на внеочередном заседании 16 октября.

Единовременная выплата увеличена по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В том числе на 900 тыс. руб. выросла сумма отчислений из регионального бюджета, до 2,4 млн руб., на 100 тыс. — из муниципального, до 200 тыс. руб. Размер федеральной части не изменился и составляет 400 тыс. руб.

Выплату смогут получить граждане РФ, заключившие контракт с Минобороны с 20 октября по 20 декабря 2025 года для прохождения военной службы, в том числе это касается призывников и мобилизованных.

В правительстве Челябинской области утверждают, что после увеличения размера единовременной выплаты, доход контрактника за первый год составит 6 млн руб.