Цена «квадрата» в новостройках столицы Удмуртии достигла 129 тысяч рублей

Средняя цена 1 кв. м в новостройках Ижевска составила в начале октября 129,2 тыс. руб., что на 20% больше, чем годом ранее. Прирост за месяц — 0,9%. Это следует из исследования аналитического центра «Циана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среднем по крупным городам РФ «квадрат» на первичном рынке недвижимости подорожал за год на 13%, до 179,4 тыс. руб., за месяц — на 1,3%. «С учетом решения ЦБ по снижению ставки и выхода на рынок держателей депозитов мы ожидаем плавное увеличение спроса, рост цен на 1-1,5% в месяц и снижение предложения на 5-7% до конца года»,— сказала эксперт центра Елена Бобровская.

Напомним, на вторичном рынке недвижимости наблюдается аналогичная динамика: в августе «квадрат» оценивался в 104,3 тыс. руб. (за год прирост 16%, за месяц 0,5%).