За ночь над Черноземьем уничтожили 15 БПЛА
Клычков: девять дронов уничтожены в Орловской области
В ночь на 29 октября дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 100 беспилотников, в том числе 15 над Черноземьем. Восемь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Орловской, один — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о девяти уничтоженных целях. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. Сотрудники МЧС и правоохранительные органы региона работают на местах атак.
Оперштаб Курской области подтвердил информацию ведомства.
Власти Белгородской области пока не прокомментировали ночные атаки.