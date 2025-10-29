За ночь над Черноземьем уничтожили 15 БПЛА

В ночь на 29 октября дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 100 беспилотников, в том числе 15 над Черноземьем. Восемь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Орловской, один — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о девяти уничтоженных целях. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. Сотрудники МЧС и правоохранительные органы региона работают на местах атак.

Оперштаб Курской области подтвердил информацию ведомства.

Власти Белгородской области пока не прокомментировали ночные атаки.

Кабира Гасанова