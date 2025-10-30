Новосибирское заксобрание поддержало передачу акций САХ правительству региона

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области поддержали в первом чтении передачу 100% акций регоператора АО «Спецавтохозяйство» (САХ) в собственность регионального правительства. Сейчас организация находится во владении департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

Речь идет о передаче 415,9 тыс. обыкновенных акций общества номиналом 1 тыс. руб. каждая.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине октября депутаты заксобрания на внеочередном заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам заявили, что регоператор испытывает финансовые трудности, которые влияют на несвоевременные вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов. Тогда же и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Евгений Назаров сообщал, что вопрос о передаче организации должен быть решен до 1 декабря 2025 года.

САХ является регоператором ТКО на территории Новосибирской области с 2024 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2024 году составила 4 млрд руб., убыток — 14 млн руб.

Александра Стрелкова