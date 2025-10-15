Регоператора «Спецавтохозяйство» передадут в собственность правительства региона

Системного регионального оператора Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство», акции которого принадлежат мэрии, планируется полностью передать в собственность областного правительства. Речь идет о передаче 415,9 тыс. обыкновенных акций общества номиналом в 1 тыс. руб. каждая.

Это позволит оказывать предприятию необходимую господдержку, сообщил сегодня, 15 октября, на внеочередном заседании строительного комитета в заксобрании исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров. По его словам, крайний срок передачи предприятия — до 1 декабря 2025 года, поэтому вопрос должен быть рассмотрен на ближайшей сессии. Председателем совета директоров «Спецавтохозяйства» предлагается назначить депутата Антона Тыртышного.

По словам депутатов, регоператор испытывает финансовые трудности, которые влияют на несвоевременные вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов. Евгений Назаров отметил, что разработаны меры поддержки САХ, в том числе предусмотрено за счет средств областного бюджета приобретение спецтехники, оборудования и финансирование ликвидации несанкционированных свалок.

Ранее, как писал «Ъ-Сибирь», арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требования регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к САХ о расторжении концессионного соглашения по строительству комплекса по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный») в Верх-Туле. По данным ведомства, «концессионер более чем на полгода сорвал сроки реализации, указанные в соглашениях».

САХ является регоператором ТКО на территории региона с 2024 года. Организация принадлежит департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. По данным портала Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 4 млрд руб., убыток — 14 млн руб.

Лолита Белова