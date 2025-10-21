В сентябре в Татарстане выдали 7,1 тысяч автокредитов на 9,7 млрд рублей

В сентябре в Татарстане оформили 7,1 тыс. автокредитов на общую сумму 9,75 млрд руб. По сравнению с августом количество выданных займов выросло на 11%, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Средний чек автокредита в республике составил 1,37 млн руб., средний срок выплат — 69 месяцев. Татарстан занял четвертое место в России по объему автокредитования, уступив только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край.

В Чувашии за сентябрь было выдано 1,5 тыс. автокредитов на сумму 1,89 млрд руб. Средний размер кредита составил 1,26 млн руб., средний срок — 70 месяцев.

В целом по стране в сентябре банки выдали 127 тыс. автокредитов на 189,7 млрд руб., что на 9% больше, чем месяцем ранее. Средний чек кредита по России составил 1,49 млн руб., средний срок — 68 месяцев.

Анна Кайдалова