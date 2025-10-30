«Займер» может выплатить дивиденды за III квартал по 6,88 руб. на акцию

Совет директоров МФК «Займер» предложил направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за III квартал 2025 года, сообщили в компании. Если акционеры утвердят решение, на выплаты направят 688 млн рублей (6,88 руб. на акцию).

Собрание акционеров назначено на 4 декабря. Приобрести акции с дивидендом можно до 12 декабря. Реестр акционеров закроется 15 декабря. Выплату дивидендов, в случае одобрения, планируют произвести до конца года.