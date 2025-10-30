В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Бегишево (Нижнекамск) сняты ограничения на полеты. Об этом в 08:47 сообщила пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Бегишево сняли ограничения на полеты

Фото: АП "Бегишево" В аэропорту Бегишево сняли ограничения на полеты

Фото: АП "Бегишево"

В аэропорту Нижнекамска для обеспечения безопасности с 07:07 вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничение длилось полтора часа. О закрытии других аэропортов Татарстана не сообщалось.

Последний раз аэропорт Нижнекамска был закрыт 17 октября. Ограничения действовали четыре часа.

В Татарстане с 04:14 действует режим беспилотной опасности.

Анна Кайдалова