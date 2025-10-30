В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Бегишево (Нижнекамск) сняты ограничения на полеты. Об этом в 08:47 сообщила пресс-служба Росавиации.
Фото: АП "Бегишево"
В аэропорту Нижнекамска для обеспечения безопасности с 07:07 вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничение длилось полтора часа. О закрытии других аэропортов Татарстана не сообщалось.
Последний раз аэропорт Нижнекамска был закрыт 17 октября. Ограничения действовали четыре часа.
В Татарстане с 04:14 действует режим беспилотной опасности.