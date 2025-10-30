В Татарстане четвертый час действует режим беспилотной опасности
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России сегодня в 4:14.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.
Информация о закрытии аэропортов не поступала. Последний раз режим беспилотной опасности объявляли вчера, он длился три часа.