В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России сегодня в 4:14.

В Татарстане четвертый час действует режим беспилотной опасности

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.

Информация о закрытии аэропортов не поступала. Последний раз режим беспилотной опасности объявляли вчера, он длился три часа.

Анна Кайдалова